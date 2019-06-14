День блогера: Кошовий пишається мільйоном фоловерів, а Шумки розігрує людей в супермаркеті

Improv Live Show (фото: прес-служба)

Спеціально до дня блогера актори Improv Live Show поміркувати на тему "блогерства"

14 червня – День блогера. Ведучий і учасники Improv Live Show на "Новому каналі" розповіли, на що вони готові заради популярності в мережі.

Женя Кошовий @evgenii.koshevoi. "Я не вважаю себе блогером. Абсолютно. Більш того, деяких блогерів блогерами не вважаю. І просто заради популярності в інтернеті не готовий ні на що! А навіщо? У мене он майже мільйон підписників в Instagram. Ось цим я пишаюся, і для них стараюся! А знімати якісь відео, щоб привертати увагу? Це модно, але це не моє".

Євген Кошовий (фото: прес-служба)

Вова Шумки @shumko_v "Та на все що завгодно! Я обожнюю розіграші, пранки – і якщо це потрапить в мережу, то люди це подивляться! Але роблю їх, звичайно, не тільки заради популярності, а просто тому, що це смішно, я це люблю. Одного дня ми знімали розіграші для каналу на YouTube. Я сидів на касі у супермаркеті, мене знімали, а у вухо підказували, що говорити покупцям. Підійшли два суворих мужика, купили хліб і горілку. І тут мені на вухо: "Запитай у них, вони разом? У сенсі, вони – пара?" Я і запитав. Відповідь отримав приблизно "Не по-о-о-онял", один вже був готовий зі мною знатися. Це було на грані! Коли підійшов якийсь офіс-менеджер з пляшкою води без газу, я пробив її раз 12 і сказав: "З вас 1 780 грн". Це було весело, зрозуміло, цим хочеться поділитися в мережі!".

Вова Шумки (фото: прес-служба)

Рома Міщеряков @misheriakov "Я веду свої соцмережі, але це не настільки важливо, щоб почати пересилювати себе або переступати через принципи заради популярності. Я і в мережі залишаюся самим собою. Такого, щоб я переживав, що пора б "запилити" фоточку в Instagram, у мене немає. Періодичність моїх фото не відповідає законам блогінгу. Так що блогером я себе не назву".

Рома Міщеряков (фото: прес-служба)

Валик Міхієнко @valya_kife "Заради популярності в мережі готовий витрачати час на вигадування і реалізацію своїх інтернет-проектів! Тому що мій YouTube-канал – це моя творчість. Ким би я не працював, завжди потрібен підробіток для душі: імпровізація, блог. Творчій людині потрібно весь час горіти, акумулювати нові ідеї, плани – інтернет в цьому дуже допомагає! Так що велкам на наш канал "Леви на джипі".

Валик Міхієнко (фото: прес-служба)

Костя Трембовецький @trembowiecki "Для мене соцмережі, скоріше, продовження того, наскільки ти успішний в своїй справі. А якщо твоя справа і є соцмережа... Не скажу, що це погано, але це не моє. Іноді я не можу знайти приводу для поста, а такого, як: "О, класно сфоткался, потрібно терміново поділитися цим з іншими людьми" теж ні".

Костя Трембовецький (фото: прес-служба)

Нагадаємо, раніше актори Improv Live Show поділилися кумедними випадками з життя. Наприклад, Кошовому махають з машин, а Рома Міщеряков застряг у ліфті з історією.

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