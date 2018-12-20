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"Дельфін і Русалка": Слава й Віка з "НеАнгелів" вразили вечірніми образами

Lite » Зірки 20.12.2018 - 12:03
"Дельфін і Русалка": Слава й Віка з "НеАнгелів" вразили вечірніми образами
Група "НеАнгели" (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава й Віка з'явилися в різних, але стильних образах

Солістки української поп-групи "НеАнгели", які нещодавно випустили новий хіт "Папа", вразили шанувальників елегантними вечірніми образами, в яких вони з'явилися на черговому світському заході. При цьому Віка Смеюха позує в розкішній напівпрозорій сукні чорного кольору від українського дизайнера Андре Тана. А ось Слава Камінська вибрала для виходу стриманий, але не менш елегантний костюм. Відповідний знімок на своїй instagram-сторінці опублікувала Слава.

Так, Камінська позує в брючному костюмі і білій сорочці. З аксесуарів — чорна краватка-метелик. Свій образ співачка доповнила червоними туфлями-човниками на високій шпильці.

Віка з "НеАнгелів" вибрала більш яскраві аксесуари: краплеподібні сережки і перстень.

"Дельфін і Русалка", — зі звичною для себе самоіронією підписала спільне фото Камінська.

НеАнгели

Віка і Слава з "НеАнгелів" (фото: instagram.com/babaslavka)

Віка Смеюха

Яскрава Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники колективу і співачок прийшли в захват від їх стильного появи.

"Слава, у вас костюм — супер", — зазначає elenasikachenko.

"Вогонь! Дуже вам гарно в костюмі", — погоджується natali_shnait.

"Мені подобаються обидва образи, чому не показати красиві ноги. Якщо дивитися попередні посади: одяг та образ залежить від настрою!" — пише millaliudmila7.

"Неймовірно стильно дивитесь", — підкреслює elena_sotnichenko.

"Слава, ваш look на цьому фото підтверджує що можна дівчині бути одягненою у все закрите і абсолютно строго, але при цьому залишатися супер-привабливою і жіночною! Багатьом нинішнім "молоденьким" дівчатам на замітку! Ви з Вікою тут обидві — ШИКАРНІ! Незважаючи на різні образи", — захоплюється sergeigryb.

"Дельфін мені подобається більше!! Обожнюю брючні костюми. А в поєднанні з червоними класичним човниками взагалі — вогонь", — пише lara_shastina.

"Круто. Ви дивує", — зазначає anysia1314.

&quot;Дельфін і Русалка&quot;: Слава й Віка з &quot;НеАнгелів&quot; вразили вечірніми образами

Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, раніше Слава Камінська похвалилася стильним зимовим образом, показавши нову теплу обновку.

До цього LITE також писав, що стильна Віка з "НеАнгелів" показала рідкісне фото з молодою мамою.

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