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Робимо перші кроки: Лілія Ребрик втілила в життя давню мрію

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2020 - 16:24
Робимо перші кроки: Лілія Ребрик втілила в життя давню мрію
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча знайшла позитивні сторони самоізоляції на карантині

Українці на карантині продовжують освоювати нові вміння та навички. Так і ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Лілія Ребрик. У самоізоляції у «дикої сімейки» з’явилась ідея, на реалізацію якої раніше не вистачало часу. Чим займається телезірка вдома? Та яку мрію нарешті втілює у життя?

Одні на карантині зачитуються книгами, другі навчаються онлайн новим професіям, а треті перебирають старі речі та наводять лад у хаті. Акторка й телеведуча Лілія Ребрик теж вирішила зайнятись справою, на яку раніше часу не було.

«Ми дозріли до створення городу на подвір’ї дому. Замовили в інтернеті зерна і робимо перші кроки в садівництві, – сміється зірка каналу «Україна» Лілія Ребрик. – Приготували розсаду і будемо висаджувати у ґрунт помідори, перець, огірки, цибулю. Трішки пізніше посіємо різні види салатів – рукколу, шпинат і т.д.»

Робимо перші кроки: Лілія Ребрик втілила в життя давню мрію

Робимо перші кроки: Лілія Ребрик втілила в життя давню мрію

Окрім городу, на ділянці у телеведучої буде і невеликий сад. Тож через кілька років уся сім’я смакуватиме соковитими фруктами.

«З плодових дерев уже посадили черешню, вишню, грушу, ранню і пізню яблуньки. А ще два бузки перед входом, як я і хотіла. Також у нас будуть кущі малини, винограду, аґруса, смородини, жимолості та лохини. І полуниця – це була моя мрія! Сподіваюсь, впораємось і влітку будемо смакувати плодами і робитимемо смачні салати з вирощених власними зусиллями овочів».

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