Дідусевий ангел: Кім Кардашян поділилася зворушливим архівних знімком

Любов Кім Кардашян до відвертого вбрання, скандальних знімків і яскравих образів ніяк не вплинула на її сімейні цінності. Так, почесне місце в її Instagram-акаунті поряд з провокаційними постами завжди займають численні фото дітей, сестер та інших членів знаменитої династії. Фанати давно знають: варто їй від'їхати кудись хоч на пару днів, як тут же вона починає нудьгувати за дітям і писати зворушливі пости про любов до них.

Невідомо, де зараз знаходиться зірка, але настрій у неї знову ностальгічний. Кілька годин тому Кім поділилася дитячим знімком. На фото маленька Кім сидить на колінах у дідуся – Артура Кардашяна. Одягнена дівчинка в синє строкате плаття з візерунками і білим коміром, на голові у неї красується великий білий бант, а волосся укладене за допомогою популярної в ті роки плойки гофре.

"Я і мій дідусь Артур Кардашьян. Моя мама весь час робила мені гофре! У мене все ще є ці ж самі щипці, і я використала їх тільки недавно", – підписала вона фото.

Кім Кардашян з дідусем Артором

Треба сказати, що Кім трохи заплутала шанувальників, вживши слово "papa": "Твій вірменський дідусь", "Дідусь – ти хотіла сказати"... Але в основному увага підписників привернула сама Кімі і те, якою вона була милою. "Яка ж гарненька", "Ти завжди була найкрасивішою з Кардашян", "Ти виглядаєш, наче ангел", "Кім, ти була такою красунечкою!", "Просто неймовірна", – не можуть зупинитися фоловери Кім, за годину написавши своїй зірці більше тисячі коментарів і залишивши майже 200 000 лайків.

До речі, сестри Кім також обожнюють сімейні фото різного формату. Так, на цьому тижні Кайлі Дженнер просто засипала мережу знімками зі своєю маленькою донькою Стормі. А Кендалл і Кортні провели вихідні в дівочій компанії, після чого порадували шанувальників гарячими знімками.

Цікаво, що до цього Кім Кардашян показала рідке дитяче фото.