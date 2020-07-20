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Наш дідусь - бомба: Лілія Ребрик повеселила мережу сімейними розвагами

Понеділок 20 липня 2020 15:32
Наш дідусь - бомба: Лілія Ребрик повеселила мережу сімейними розвагами
Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча вирішила згадати активну гру свого дитинства

Для Лілії Ребрик дуже важлива гармонія в сім'ї - телеведуча обожнює проводити час з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Нещодавно вона зізналася, що їх секрет в тому, що вони намагаються завжди бути разом і знаходити спільні заняття, які до душі всім. З батьками з обох боків у них також прекрасні відносини і ті часто приїжджають в гості.

Так, Лілія показала в Instagram, чим вони займалися на вихідних, опублікувавши веселе відео. Зірка екрану вирішила згадати своє дитинство і запропонувала всім пострибати "в резиночки". Діти і дорослі з ентузіазмом погодилися і влаштували справжній батл - навіть дідусь приєднався!

Ребрик з гумором зазначила, що це краще будь-якого фітнесу, а головне - всім було весело.

"Продовжуючи тему ігр дитинства... Терміново! Всім гумки і надвір! «Стрибають всі!» Від дітей до дідусів. Наш дідусь - бомба. І ніяких фітнес - клубів не треба. Кріпатура гарантована!!! (Це я про себе). P. S. Що цікаво, тепер старшенька заводить цей «тренд» серед своїх однолітків. #ностальжі . Стрибали так в дитинстві?" - поділилася емоціями ведуча.

Лілія Ребрик з сім'єю влаштувала веселі й активні ігри на вулиці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Лілії оцінили позитив і енергію її родини та зазначили, що теж обожнювали цю гру.

  • Це дуже круто коли з сім'єю можна так розважитись
  • Ві - суперова, весела сімейка! Так тримати!!!
  • А до третьої висоти дострибали?
  • Класне розвага. Лиличка, ти стрибаєш як дівчинка.
  • Класно,яка ві весела сім'я, завжди з захопленням слідкую за вами
  • Улюблена гра,ми стрибали просто годинами
  • Я просто б і не сказала,що тато.У відмінній формі...всі ви
  • Супер, я зараз теж цим займуся !!!
  • Ностальгія
  • Це мега позитив, ви круті!!
  • А тато то взагалі бомба

Наш дідусь - бомба: Лілія Ребрик повеселила мережу сімейними розвагами

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик показала грайливий відео з чоловіком і розкрила секрет сімейної гармонії.

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