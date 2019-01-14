"Навіть Джамала зачитала": українські виконавці заспівали колядку в стилі реп

Відео: YARMAK, ALINA PASH, DEN DA FUNK, LAUD, FAME, MR MAKOUNDI, JAMALA - Добрий вечір(prod. by Fame)/Youtube

Українські музиканти Yarmak, Alina Pash, Den Da Funk, LAUD (який в цьому році бере участь у Національному відборі України на Євробачення), Fame, Mr.Makoundi і співачка Джамала оригінально привітали українців з різдвяними святами, вони зняли спільний кліп на пісню"Добрий вечір" — сучасну колядку в стилі реп.

На своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала уривок з відео, та розповіла про те, як створювався кліп. Вона повідомила, що кожен з учасників колаборації самостійно записував свою партію, але після монтажу в цілому вийшло дуже органічне відео.

Скріншот: Публікація Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

"Це найспонтанніші запис і зйомка в моєму житті! Від написання пісні до виходу кліпу минуло всього два тижні. Тільки з такими неймовірними хлопцями це могло вийти. Кожен з учасників колаборації написав свою частину треку, при цьому все разом звучить дуже органічно", - підписала публікацію Джамала.

Олександр Ярмак (Yarmak) у своєму новинному записі також опублікував відео і у властивій собі манері привітав підписників і залишив свій відгук на реп-колядку.

Скріншот: Публікація Олександра Ярмака (YARMAK) (instagram.com/yarmak_info)

"Хлопці, всіх зі святами!! Ми тут крутою компанією вчаділи і зробили Різдвяний сайфер!) Кожен залетів на біт як треба. Зробили невеликий видосик, приколотися можете за посиланням у сторіс і на головній", - написав він.

Користувачі залишили масу позитивних коментарів у мережі.

Скріншот: Коментар до кліпу Youtube (youtube.com)

"Саня красава, навіть Джамала зачитала", - здивувався коментарор в Youtube.

Скріншот: Коментарі до публікації Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

"Клас!";

"Просто wow! Пісня клас !";

"Як круто, настрій на весь день";

"Джа, дуже круте звучання, несподівано, що ти випустила такий крутий трек";

"Круто!";

"Клас!";

"Воууу, який агонь, дуже круто";

"Кааайф";

"Нічого собі, дуже круто і зовсім щось інше і нове від Вас", - написали коментатори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Маврикії Джамала прогулялася по пляжу в ефектній сукні-вишиванці вишневого відтінку.

Крім того, Джамала здивувала стрункою фігурою після народження дитини. Вона показала фото з відпочинку, на яких виглядала схудлою.

А ще, співачка Джамала похвалилася своїми досягненнями на Маврикії.

Джамала: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)