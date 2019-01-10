"Сложно привыкнуть": Джамала на Маврикии похвасталась курортными достижениями

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала также поделилась полезным советом для отдыхающих

Джамала поделилась со своими поклонниками очередным зарядом бодрости, рассказав интересные детали своего экзотического отдыха на острове Маврикий. Так, певица призналась, что на отдыхе ей пришлось привыкать к новому распорядку дня, который ей в принципе непривычен. Об этом Джамала подробно рассказала на своей instagram-страничке.

К примеру, певица отметила, что разница в часовом поясе между Маврикием и Украиной составляет 2 часа. К этому Джамале очень сложно привыкнуть, хотя она и находится на острове уже третий день.

"Сначала долго не можешь заснуть, потом поздно просыпаешься", — жалуется певица.

Джамала также опубликовала фото, где она в красном купальнике и с коктейлем в руке расслабляется в бассейне на фоне пальм и Индийского океана (фото: instagram.com/jamalajaaa)

И все же на третий день отпуска (10 января) Джамала таки втянулась в новый режим и проснулась в 7:30 утра.

"И я уже успела позавтракать, впервые встать на водные лыжи, проплыть 40 минут парусом с инструктором. И еще целый день впереди!", — пишет Джамала.

Исполнительница подчеркнула, что она относится к категории "людей-сов", то есть любит поздно ложиться спать и бодрствует вечером. Но даже несмотря на это, она во вермя отдыха любит рано просыпаться и ничего не пропускать.

Исполнительница поделилась полезным лайфхаком. По словам Джамалы, она всегда пытается на отдыхе подготовить небольшое расписание на каждый день.

Джамала с мужем Сеит-Бекиром в первый день отдыха на Маврикии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что в один из вечеров на Маврикии Джамала прогулялась по пляжу в эффектном платье-вышиванке красного цвета, вызвав буквально бурю восторженных комментариев.

До этого Джамала в купальнике восхитила стройной фигурой после родов первенца.

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