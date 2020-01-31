Дайте більше пристрасті: Ксенія Мішина розповіла про "незручні" зйомки в інтимних сценах

Мішина ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Вже 3 лютого о 9:30 на телеканалі «1+1» розпочнеться новий сезон тележурналу про відомих людей - «ЖВЛ»

У прем’єрному випуску на телеглядачів чекає вся правда про зйомки інтимних сцен зірок у кіно. Наприклад, своїм досвідом поділилася Ксенія Мішина, яка раніше зворушила пронизливою ніжністю з сином. Актори поділяться, чи легко зображати романтику, коли їх оточує близько трьох десятків людей зі знімальної групи та як відомі люди борються зі стресом, коли їм доводиться цілуватися з незнайомцями.

Так, переможниця «Танців з зірками» та відома акторка Ксенія Мішина з іронією говорить, що дуже «любить», коли у перший знімальний день відбувається сцена у ліжку.

«Я ще навіть зі своїм партнером не знайома, ми вітаємося, лягаємо у ліжко та граємо у кохання. А режисер каже: «Дайте мені більше пристрасті»», - говорить акторка, у якої за плечима 24 відзнятих фільмів і серіалів.

У половині з них вона грала кохання з різними чоловіками. Акторка зізнається, важко лише коли вперше граєш у сценах кохання, а далі і поцілунки, і «дещо більше» знімати вже легше. Згодом може стати навіть байдуже, не виникає жодних негативних емоцій. Єдине, на що і досі не наважилась Ксенія - це повністю оголитися перед камерами. В усіх інтимних сценах вона знімалася винятково в одязі.

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

А про те, хто з голлівудських акторів перед сценами з поцілунками може з’їсти цибулю, як перед відвертою сценою у «Грі престолів» актор Джейсон Момоа намагався розслабити Емілію Кларк та чому навчилась Оля Полякова на зйомках фільму «Свінгери» - дивіться вже 3 лютого на телеканалі «1+1» о 9:30.

Крім історій про відомих людей, світських хронік і ексклюзивних інтерв'ю, на глядачів чекають і нові рубрики. «Останнє фото в телефоні» - відомі персони покажуть останній знімок та розкажуть його історію, адже далеко не все потрапляє до Instagram, багато цікавого залишається за кадром. У рубриці «Що у смартфоні», глядачі побачать якими додатками користуються відомі люди, на який час ставлять будильник, чи є калькулятор калорій, ігри та інше.

Нагадаємо, тележурнал «ЖВЛ» показує ексклюзивні інтерв'ю та життєві історії людей, які надихають і захоплюють. Проект виходить з понеділка по п'ятницю о 9:30 ранку. Зіркові ведучі - актор Богдан Юсипчук і співачка TAYANNA розповідають про найсвіжіші новини шоу-бізнесу, політики та спорту.

Нагадаємо, раніше Мішина Ксенія зізналася, як живе після перемоги в Танцях з зірками 2019.