Дайте больше страсти: Ксения Мишина рассказала о "неловких" съемках в интимных сценах

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Уже 3 февраля в 9:30 на телеканале «1+1» начнется новый сезон тележурнала об известных людях - «ЖВЛ»

В премьерном выпуске телезрителей ждет вся правда о съемках интимных сцен звезд в кино. К примеру, своим опытом поделилась Ксения Мишина, которая ранее растрогала пронзительной нежностью с сыном. Актеры поделятся, легко ли изображать романтику, когда их окружает около трех десятков человек со съемочной группы и как известные люди борются со стрессом, когда им приходится целоваться с незнакомцами.

Так, победительница Танців з зірками 2019 и известная актриса Ксения Мишина с иронией говорит, что очень «любит», когда в первый съемочный день происходит сцена в постели.

«Я еще даже со своим партнером не знакома, мы здороваемся, ложимся в постель и играем в любовь. А режиссер говорит: «Дайте мне больше страсти»», - говорит актриса, у которой за плечами 24 отснятых фильмов и сериалов.

В половине из них она играла любовь с разными мужчинами. Актриса признается, трудно только когда впервые играешь в сценах любви, а дальше и поцелуи, и «немного больше» снимать уже легче. Впоследствии может стать все равно, не возникает никаких отрицательных эмоций. Единственное, на что до сих пор не решилась Ксения - это полностью обнажиться перед камерами. Во всех интимных сценах она снималась исключительно в одежде.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

А о том, кто из голливудских актеров перед сценами с поцелуями может съесть лук, как перед откровенной сценой в «Игре престолов» актер Джейсон Момоа пытался расслабить Эмилию Кларк и чему научилась Оля Полякова на съемках фильма «Свингеры» - смотрите уже 3 февраля на телеканале «1+1» в 9:30.

Кроме историй об известных людях, светских хроник и эксклюзивных интервью, зрителей ждут и новые рубрики. «Последнее фото в телефоне» - известные персоны покажут последний снимок и расскажут его историю, ведь далеко не все попадает в Instagram, много интересного остается за кадром. В рубрике «Что в смартфоне», зрители увидят какими приложениями пользуются известные люди, на какое время ставят будильник, есть ли калькулятор калорий, игры и прочее.

Напомним, тележурнал «ЖВЛ» показывает эксклюзивные интервью и жизненные истории людей, которые вдохновляют и восхищают. Проект выходит с понедельника по пятницу в 9:30 утра. Звездные ведущие - актер Богдан Юсипчук и певица TAYANNA рассказывают самые свежие новости шоу-бизнеса, политики и спорта.

Напомним, ранее Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.