"Давно мріяв": MONATIK поставив один бал на Танцях з зірками

Діма Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Глядачам пощастило почути новий хіт Монатіка "Зашивает Душу"

Переможці Танців з зірками 2018 — Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова — продовжують святкувати перемогу. А в мережі тим часом з'являються кумедні моменти суперфіналу популярного танцювального проекту.

Так, один з членів журі шоу, співак Діма Монатік поділився на своїй instagram-сторінці забавним відео, на якому... виставляє умовний один бал. Зазначимо, що MONATIK, який нещодавно показав синів, вважається "добрим" членом журі Танців з зірками. Він завжди намагався підтримати будь-якого учасника, знайти позитивні моменти виступу, і вкрай рідко ставив низькі оцінки.

"Всім привіт! Нарешті Я зроблю те, про що я так давно мріяв", — коментує відео Монатік.

Після цієї короткої репліки співак дістає табличку з одиницею, і сміється.

Відео: instagram.com/monatik_official

Підписникам виконавця його гумор сподобався. Багато відповіли, що Монатік — "один з найбільш щирих" членів журі Танців з зірками.

"Такий щирий сміх!" — посміхається mamomonchik75.

"Класний сміх" — погоджується polasavcenko8.

"Я теж так мріяла про одиничку", — підтримує kate.shishkawesome.

"Такий класний, капець", — захоплюється yuliyatarasova9.

"Класний жарт", — сміється ksiushasubatan.

"Прікольно))) Думала, там оцінок таких нема", — посміхається natkavlaska.

"Найкращий суддя в світі", — підкреслює alinabiriukova.

"Сміх, який додає вітаміну Д", — зазначає roxik4627.

"Монатік не зможе зробити таке в прямому ефірі. Never", — пише tatiana.yermakova.

Скріншот коментарів: instagram.com/monatik_official

До речі, відео було зроблено якраз напередодні суперфіналу Танців.

"Ах, так! Сьогодні #ЗашиваетДушу #Live і дуже багато сюрпризів!" — написав український виконавець.

"Діма, дивилася тільки що ваш виступ в шоу! Ви крутий, як завжди! Кращий!" — коментує charivnitsya.

Діма Монатік представив свій новий хіт "Зашивает Душу" під час суперфіналу Танців з зірками 2018

Нагадаємо, що у фіналі глядачів чекав ще один сюрприз — виступ відомої української балерини і її чоловіка Катерини Кухар і Олександра Стоянова. Ніжний контемп Кухар і Стоянов виконали під живий виступ фіналістів проекту "Голос країни" Віри Кекелії і Романа Дуди.

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