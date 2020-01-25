Дата прем'єри серіалу Спіймати Кайдаша: нове прочитання повісті Івана Нечуй-Левицького

24 лютого телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12-серійного проекту «Спіймати Кайдаша». Це буде нове прочитання повісті Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я». Таких Кайдашів ви ще не бачили!

Сценаристом проекту виступила Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннером проекту. Одні із головних ролей зіграли зірка «Кріпосної» Тарас Цимбалюк» та зірка «Кіборгів» Віктор Жданов.

«Спіймати Кайдаша» в народі означає «зажуритися». Українці – особливі люди. У них дуже багато унікальних рис характеру. На жаль, не всі вони позитивні. Герої цього серіалу – красиві та хороші люди. Кожному герою бажаєш добра. Кожен заслуговує на щастя. Але чомусь, коли вони збираються в одному домі, не можуть знайти спільну мову, не можуть помиритися, досягти щастя, якого заслуговують. Це ж відбувається у багатьох сімях. «Спіймати Кайдаша» - це наша відверта розмова з глядачем, але у форматі кіно. Ми дуже довго готувалися до виробництва. Це важливий для нас проект, який міг виникнути тільки на СТБ», - розповіла управляючий директор телеканалу СТБ Людмила Семчук під час презентації весняного сезону телеканалу.

«Мабуть, у багатьох «Кайдашева сім’я» асоціюється зі шкільною травмою. І тільки мені повість настільки подобалася, що я перечитувала її десятки разів. Коли я почала працювати над проектом, я зрозуміла, чому мене так чіпляла ця історія. Вона про мене, мою сім’ю, сусідів, оточення та землю, на які я виросла. Тоді я ще не знала про іронію та критичний аналіз, але Нечуй-Левицький саме це і робив: критикував, аналізував та іронізував. Але не по-злому, а як звернення до близьких людей. Він їх поставив перед дзеркалом і сказав: «Дивіться, ви ж прекрасні! Чому ви такі нещасні?» У нас немає головних героїв. І немає розділення на поганих та добрих. Вони всі неоднозначні. І всім ти співпереживаєш», - коментує шоураннер Наталка Ворожбит.

В головних ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Якушева, Дарина Федина, Юрій Безкоровайний, Роман Ясіновський, Юлія Врублевська та інші.

12-серійний проект «Спіймати Кайдаша» у 2018 році виграв пітчинг Міністерства культури України та отримав державну фінансову підтримку.