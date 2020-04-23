Даша Петрожицька розповіла, хто крутіший - Тіна Кароль чи Дан Балан

Фіналістка вокального шоу Голос країни Даша Петрожицька стала гостею свавілля-шоу "Ніч у барі" і розповіла, з ким їй було комфортніше співпрацювати на популярному шоу.

Українська актриса та співачка Даша Пертрожицька стала новою учасницею віртуального бєспрєдєл-шоу "Ніч у барі. #НаДомашнем". Компанію учасниці шоу "Голос країни" склали співачки Michelle Andrade та Злата Огнєвіч.

Популярні виконавиці поговорили не лише на суто дівочі теми, але й про професійні. Так, Злата Огнєвіч зізналася, що на карантині пише нові пісні, а Даша Петрожицька розповіла, що готується до фіналу шоу "Голос країни".

Крім того, вона розповіла про творчу роботу з двома її наставниками Тіною Кароль та Dan Balan. За словами 28-річної виконавиці, зіркові тренери мають зовсім різний підхід до учасників.

«Дан настолько лаконичный, что что-то одно скажет и сразу все становится понятно. Он мне на "Нокаутах" сказал ровно одно предложение и я сразу все поняла. А вот Тина она наоборот, она и мне и Даниэлю все рассказывала, объясняла. У нас была задача не красиво спеть, а сделать номер».

Даша також говорить, що Тіна мріяла зробити на шоу з кимось з учасників саме пісню "Позвони мне, позвони" і саме вона та Даніель погодилися втіли у життя задумку Кароль.

Даша Петрожицька додає, що на шоу вона геть усіх вважає конкуретнами, бо всі учасники вокально дуже сильно підковані. А ще іноді дівчина думає, що найслабшою на проекті є вона, проте зараз Даша намагається з цим боротися.

Ще більше цікавостей про Дашу дізнавайся у новому випуску YouTube-шоу від Люкс ФМ "Ніч у барі":