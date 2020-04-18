Віра Кекелія, ALEKSEEV та KHAYAT розказали, як змінилося їхнє життя після участі у шоу Голос країни

Віра Кекелія (фото: instagram.com/kekeliavera)

Цієї неділі, 19 квітня, глядачі телеканалу «1+1» побачать спецвипуск «Голосу країни» із найяскравішими виступами учасників за десять сезонів проекту, які сколихнули мережу YouTube та найбільше запам’ятались прихильникам

На Великдень-2020 вокальне шоу Голос країни у спецвипуску покаже глядачам телеканалу найяскравіші виступи учасників за десять років. Сьогодні їхні імена відомі тисячам українців, та починали вони свій творчий шлях на сцені вокального шоу. «Голос країни» запалив десятки зірок, команда проекту за десять сезонів опрацювала понад 70 000 заявок, а учасниками шоу, крім українців, ставали жителі майже всього світу.

Зірки «Голосу країни» Віра Кекелія, ALEKSEEV та KHAYAT розказали, як змінилося їхнє життя після участі у проекті, що було найскладнішим для них, та за кого вболівають у ювілейному сезоні вокального шоу.

Віра Кекелія - учасниця 7 сезону «Голосу країни»

Віра Кекелія прийшла на проект, щоб розпочати сольну кар’єру та бути почутою глядачами. Сьогодні вона відома співачка та акторка «Жіночого кварталу» студії «Квартал 95». Проект допоміг дівчині не лише розкрити свій талант, а ще й знайти справжнє кохання. Саме на проекті Віра познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Романом Дудою, від якого чекає первістка.



«Найбільше на проекті мені запам'яталася дружня атмосфера, яка була у нас в команді. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме в команду до Сергія Бабкіна. Найскладнішим для мене було прийняти рішення прийти на проект, але після участі моє життя змінилося. На «Голосі країни» я вперше прислухалася до себе: мала змогу сказати те, що хотіла сказати, була такою, якою є. Я почала розвивати свою творчу кар'єру, розвиватися як виконавець сольно, а ще зустріла кохану людину - і зараз моє життя взяло зовсім інший вектор – позитивний», - розказала Віра.

Також співачка зізналася, що в ювілейному сезоні вболіває за учасників команди MONATIK.

ALEKSEEV - учасник 4 сезону «Голосу країни»

Микита Алексєєв прийшов на проект, щоб спробувати підкорити велику сцену. Тоді перед ним стояв нелегкий вибір: обрати професію маркетолога чи присвятити своє життя музиці – протягом тривалого часу Микита був солістом бенду. Сьогодні ALEKSEEV відомий співак не лише в Україні, а й далеко за її межами.

«Після участі у «Голосі країни» я став професійним артистом, тому завжди буду вдячний проекту за те, що отримав можливість займатися своєю улюбленою справою. Я пам'ятаю як опинився там і одразу ж закохався в цю творчу атмосферу. Команда проекту – це справжні професіонали своєї справи. Я спостерігав за їхньою роботою і розумів, що хочу продовжувати творити, писати свою музику, виступати для своєї аудиторії. Через деякий час я прокинувся вже популярним виконавцем, коли мій ремейк на пісню Ірини Білик «А я пливу» став хітом не тільки в Україні. З того моменту пройшло вже п’ять років мого творчого життя, і я чітко розумію, якби не цей випадок, якби не «Голос країни», я б напевно не зміг стати музикантом», - зізнався Микита.

Також співак розказав, що серед його фаворитів ювілейного сезону учасниця з команда МОNATIK – Ліда Лі, з якою познайомився ще шість років тому, коли дівчина вперше прийшла на проект.

Андрій Хайат - учасник 9 сезону «Голосу країни»

фольклор, на сліпих прослуховуваннях він виконав народну пісню «В кінці греблі шумлять верби» та зміг розвернути усі червоні крісла.

Андрій зізнається, саме на проекті зрозумів, що музика - це справа його життя: «На проекті мені найбільше запам'яталися наші зустрічі перед ефірами, вони заряджали й неймовірно мотивували. Ніколи не забуду півфінал і те, як ми обирали пісню близько 10 години. «Голос країни» направив мене в правильне русло, я став більш впевненим у собі. Участь у проекті змотивувати мене старанно працювати далі. Альбом, кліп, 2 місце на нацвідборі Євробачення-2020 року, номінація на премії YUNA в категорії «Відкриття року» - ось як змінилося життя через рік після участі в «Голосі країни», - розказав співак.

Серед фаворитів ювілейного сезону Андрій відзначив учасницю з команди Тіни Кароль – Дар’ю Полоротову: «Незважаючи на свій юний вік, вона працьовита та дуже сильна вокалістка. Я бажаю їй бути собою, співати серцем та пам'ятати, що індивідуальність завжди цінується найбільше».



Вже цієї неділі о 21:00 глядачі побачать виступи зірок проекту, які починали свій творчий шлях на сцені «Голосу країни» та яких сьогодні знають тисячі українців. Виступи Віри Кекелії, ALEKSEEVа, KHAYATа та інших яскравих учасників вокального шоу чекають на глядачів телеканалу «1+1» у спецвипуску на Великдень.

Нагадаємо, 26 квітня відбудеться суперфінал десятого ювілейного сезону Голосу країни, який пройде в особливому форматі, з огляду на важливість дотриманная всіх умов карантину. У фіналі «Голосу країни» поєднаються сучасні технології, надзвичайно актуальний у всьому світі діджитал-формат та сила голосу учасників. Суперфінал ювілейного сезону буде благодійним – усі вилучені кошти від голосування та продажу реклами під час випуску підуть на підтримку українських медиків, які рятують життя хворих на COVID-19.

Дивіться «Голос країни-10» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».