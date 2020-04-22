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"Україна - це ти": кияни на карантині хором співають з балконів пісні Тіни Кароль (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2020 - 13:03
"Україна - це ти": кияни на карантині хором співають з балконів пісні Тіни Кароль (відео)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна не змогла стримати сліз!

Тіна Кароль була вражена таким вчинком киян! Так, у Солом'янському районі Києва мешканці кількох будинків взяли приклад з італійців і вирішили підтримати один одного на карантині співом. Кияни заспівали прямо з балконів народний хіт тренера шоу "Голос країни" Тіни Кароль "Україна - це ти".

Сусіди заздалегідь домовилися про те, що саме і скільки співати. Але були й ті, для кого така згуртованість стала приємною несподіванкою.

Сама Тіна Кароль, яка є автором пісні, не змогла стримати сліз, записавши відповідну сторі Instagram, подякувавши людям,, висловивши їм підтримку. Співачка також додала, що музика завжди об'єднувала і підтримувала людей у найвідповідальніші моменти життя.

"Тіна об'єднує Україну, навіть сидячи вдома на карантині. Клас", - написав один з фанів під відео.

Зазначимо, що вперше пісня "Україна - це ти" прозвучала ще в 2015 році. І написала її Тіна Кароль спеціально до проекту "Голос Діти". До речі, в офіційному кліпі на цю пісню також з'явилися талановиті учасники проекту.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала великодні лайфхаки і розсекретила карантинні будні з сином.

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