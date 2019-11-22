Заворожуюча краса: Даша Астаф'єва влаштувала сміливу фотосесію в льодовиках Ісландії

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка позувала у напівпрозорій сукні на тлі арктичних льодів

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і регулярно захоплює й зваблює шанувальників пікантними знімками. Дивлячись на фігуристу і розкуту зірку, складно повірити, що вона тільки відносно недавно позбулася комплексів і стала вільною від упереджень, забобонів і чужої думки. Даша з задоволенням приймає участь у різних фотосесіях, демонструючи свої соковиті форми. Наприклад, в новому фотосеті вона позувала... прямо серед льодовиків!

Астаф'єва влаштувала сміливу фотосесію в неймовірній Ісландії - вона вибрала найбільший національний парк країни Ватнайекюдль. Артистка приміряла кілька ефектних образів - спочатку вона позувала в напівпрозорій міні-сукні пудрового кольору та грубих чорних черевиках, а також колготках у сіточку. Даша гарно знімає з себе блакитну курточку на тлі вражаючих пейзажів.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Всіма правдами і неправдами, ми дісталися до льодовика...Три мрійника. Звичайно, Ісландія - те заповітне, яке не можна довго тримати в собі.. інакше страхи, сумніви, і новорічні корпоративи вкрадуть на частини!" - поділилася зірка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Далі красуню відобразили біля самої кромки води в повітряній бежевій сукні, яка красиво розвівається на вітрі. Даша зазначила, що їй не було холодно зніматися, оскільки в цьому місці вона відчувала себе живою і дуже сильною.

"Розкажіть, як мріяли і боялися? Багато років, страх був сильніший за мене. Але, чомусь в цьому році, я зрозуміла, як важливо переступати і виконувати. Не знати, але пробувати, і вчитися.. надихатися і ділитися з людьми своєю мрією. Мені не холодно. Тому що саме в таких місцях, відчувається , що я жива) Що я сильна, і дуже ціную все, що у мене є сьогодні... Ось, що мене гріє", - відверто розповіла співачка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Астаф'єва розповіла, що це була зйомка кампейна для одного з брендів одягу, а також поділилася історією, як все сталося.

"знімаємо кампейн. Саме час розповісти, ху із ху! Таня, @mogila_tatiana , мій чоловік вже кілька років. Приблизно 10.

Таня: сторіс з Ісландією

Я: -готова летіти туди прямо зараз!

Таня: Честноооо??купуємо квитки?

Привіт, Мрія. Все логічно. Я рекомендую, тому що мені тепло в цьому одязі навіть в Ісландії ! [ хто був, той знає] А ще, кожен пуховик, це обійми, людини, яка всю душу вкладає в те, що творить! Пишаюся. Люблю", - написала вона.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Ефектні кадри не залишили байдужими шанувальників зірки, які обсипали її захопленими коментарями.

Фото вийшли дуже емоційними!) Мало кого залишать байдужим.

Блін...як красиво!!!

Боже мій, як гарно

Захоплююся!

Неймовірна, повітряна і легка

Це. Просто. ВАУ

Неймовірна

Даша, Ви космічна

агонь дєвка Ммм...

Вау, сильним духом - холод ні з чим!

Красивіше Вас немає у світі жінки. Ось настільки жіночною. Вам би в Голлівуд

Дуже гарно, але я переживаю щоб Ви не захворіли.

Яка гарна Даша

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає коханого вдома.