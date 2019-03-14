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Даша Астаф'єва кардинально змінила імідж і знялася топлес у мильних бульбашках

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2019 - 14:58
Даша Астаф'єва кардинально змінила імідж і знялася топлес у мильних бульбашках
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша не залишає шанувальників у спокої

У Даші Астаф'євої що не фотосесія – кожен раз відверта провокація. Українська актриса і співачка завжди тримає шанувальників в тонусі і не дає розслабитися. Не стала винятком і її недавня модна фотосесія. Даша Астаф'єва поспішила поділитися результатом фотозйомки і в черговий раз побалувати підписників. Тим більше, що на цей раз Даша знялася топлес, ще й показала себе з новою несподіваною зачіскою.

Так, на опублікованих знімках Астаф'єва позує в оригінальному чорному корсеті, декорованому намистинками різного розміру. Також на співачці – колготки в сіточку. А на одному зі знімків Даша позує без верхнього одягу.

При цьому привертає увагу незвичайна зачіска Астаф'євої – у вигляді об'ємного афро. Безумовно, це перука. Але Астаф'євої навіть такий варіант личить, що підкреслили шанувальники виконавиці.

Слід зазначити, що не менш цікавий сам антураж фотосесії – в дусі 80-х – початку 90-х. У кислотних тонах, в оточенні мильних бульбашок.

Даша Астаф'єва

Стильна Даша Астаф'єва

Стильна Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

До речі, до цього Навіть вже показувала частина цієї фотосесії. Тільки тоді співачка позувала в іншому образі.

Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої захоплені відгуки під новими фото:

  • "Даша, класна груди"
  • "Дашуля, ти прекрасна"
  • "Ноги як у Кемпбелл, попу як у Кім, груди як у Астаф'євої"
  • "Красива зачіска"
  • "Дуже солодко"
  • "Неймовірно красиво"
  • "Стегна-вбивці"
  • "Божееее який корсет!"
  • "Дашааа!! Ти неперевершена!"
  • "Це божественно"
  • "Даша, цей лук перевертає серце, очаровашка"
  • "Крутий колір, ідея Чудово виглядаєш"

Даша Астаф'єва кардинально змінила імідж і знялася топлес у мильних бульбашках

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".

А ще однією телеведучої - Маші Єфросиніної Даша Астаф'єва зізналася, які її переслідують страхи, що позбавляє її спокійного сну.

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Новини України Даша Астаф'єва
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