Дарина Петрожицька зізналася, до кого з тренерів хотіла б потрапити на Голосі країни-10

Дарина Петрожицька (фото: 1+1)

Зірка серіалу "Папік" вже визначилася з вибором

Вже в неділю, 26 січня, о 21.00 під час другого ефіру шоу Голос країни-10 на каналі «1+1» на сцені заспіває зірка найпопулярнішої комедії минулого року «Папік» - Дарина Петрожицька. Напередодні випуску вона заспівала наживо у студії «Сніданку з 1+1» та розповіла, до кого з тренерів хотіла би потрапити у команду.

За сюжетом «Папіка», її героїня Ліза пробувала свої сили у вокальному шоу «Співай», подібного до проекту «Голос країни». Тоді вона проникливо виконувала пісню «Голубка», а серед суддів серіального шоу можна було побачити Тіну Кароль та Дмитра Шурова. Як виявилось, потужний голос, який глядачі чули у комедії належить самій Дарині, адже співала вона сама. У студії «Сніданку з 1+1» зірка зізналася, що ніколи професійно не займалася вокалом, не знає жодної ноти, але співає ледь не з самого дитинства. Дівчина давно мріяла потрапити на сцену «Голоса країни». Після зйомок у серіалі, де за сценарієм її героїні вдалось розгорнути тренерські крісла та пройти у наступні етапи, акторка нарешті зважилася й сама вийти на велику сцену.

«Я мріяла зробити це у житті. І щоб чекати, чи повернеться хто-небудь до мене. Це було страшно. У серіалі ж судді натискали кнопки, бо так прописано у сценарії, а тут усе по-справжньому», - зізналася акторка.

Зірка популярної комедії минулого року «Папік» - Дарина Петрожицька

На сцену акторка вийде з тією ж піснею, яку виконувала у серіалі. Та чи вдасться їй повторити тріумфальний виступ у реальному житті, ми дізнаємось незабаром. На запитання ведучих, кого б обрала Дарина, якби до неї повернулися всі п’ять тренерів ювілейного сезону «Голосу країни» молода акторка відповіла:

«Я б пішла, мабуть, або до MONATIKа, або до Тіни Кароль. Мені подобається їхня творчість, і мені здається, що це люди, які душею мені підходять».

Після ефіру Дарина Петрожицька також розповіла, що музики в її житті багато, вже майже рік вона співає на бек-вокалі в аматорському гурті «Дичка», а колись разом з друзями-акторами і сама заснувала гурт «Липки на колесах».

Чи вдасться зірці серіалу підкорити сцену та обернути тренерські крісла дізнаємось вже цієї неділі.

Актриса Дарина Петрожицька

Зазначимо, традиційно щосезону на сліпих прослуховуваннях можна побачити зірок українського шоу-бізнесу. За всю історію шоу десятки відомих артистів співали для тренерів Голосу країни. Серед них Наталія Могилевська, Алла Кудлай, Ірина Федишин та інші. А у першому прямому ефірі ювілейного сезону на сцену вийшов учасник «Танців з зірками» та ведучий «Одруження наосліп» Даніель Салем», який потрапив до команди Тіни Кароль.

Нагадаємо, прем’єрний випуск «Голосу країни» викликав суспільний резонанс та став найкращою програмою тижня за аудиторією 18-54 50К +, а виступи учасників протягом тижня тримаються у трендах на YouTube.

Дивіться ювілейний сезон вокального шоу Голос країни-10 щонеділі о 21:00 на каналі «1+1».