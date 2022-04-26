Данилко розповів правду, чому постійно носить кепку

Андрія Данилка, коли він не в образі Вєрки Сердючки, складно уявити без чорної кепки. Дійсно, цей головний убір став неодмінною частиною гардеробу шоу-мена. Останнім часом до кепки додалася ще й чорна маска, яку він носить на підборідді.

Дійшло до того, що в артиста запитували, чи не лисий він. На що Данилко відповів, що волосся в нього густе, та ще й росте швидко.

"У свій час запитували: "А чого він весь час в шапці ходить? Напевно, він лисий". А у мене волосся так швидко росте. Клянусь! Приїжджав додому до нас один хлопець підстригти і каже: "Боже, у вас таке густе волосся, люди мріють про таке, а ви весь час в шапці", - заявив музикант.

Справа не у волоссі, а в тому, що це його уніформа. Артист навіть пообіцяв, що зніме кепку і маску після перемоги України у війні. Також він додав, що віддає перевагу чорному кольору в одязі.

"Для мене це уніформа. Я одягаю це як уніформу. У мене одяг різний, але весь одного кольору. Темний. Те ж саме і з маскою. У мене зір поганий, я її десь кину, а потім не можу знайти. Настільки мені в цьому звично", - додав артист.