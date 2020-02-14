Даніель Салем, Валентина Хамайко та Єгор Гордєєв розповіли про перші почуття і романтичні сюрпризи

В найромантичніше свято року - День святого Валентина - зірки каналу “1+1” зважилися розповісти чуттєві історії, як вони закохувалися у школі, які романтичні подарунки отримували від своїх других половинок, та як у них виникали почуття з першого погляду.

Ведучі ранкового шоу “Сніданок з 1+1” Неля Шовкопляс, Єгор Гордєєв, Руслан Сенічкін та Людмила Барбір з теплими почуттями та ностальгією зізналися, що вперше закохалися ще у шкільні роки.

“Його звали Сергій, він був моїм першим коханням. До речі, ми з ним до сих пір товаришуємо, але рідко бачимося, тому що він живе в іншій країні. Наші відносини я згадую з любов'ю і ніжністю. Це була не просто закоханість, він був мені як найкращий друг, і нам з ним навіть ніхто більше не був потрібен”, - розповідає Неля Шовкопляс.

Єгор Гордєєв хоча й не назвав ім’я дівчини, у яку вперше закохався, але розповів, що його почуття, незважаючи на юний вік, теж були дуже сильні.

Відео: instagram.com/1plus1_ua

“Вона приїхала з Донецька і почала навчатися у нашому класі. Я одразу закохався. І навіть з плином часу дуже часто її згадував. Це було моє перше серйозне кохання”, - говорить ведучий.

У той час Олександр Попов, ведучий “Сніданок. Вихідний”, встиг закохатися ще у дитячому садочку.

“У неї було дивне ім’я, щось на кшталт “Мальвіни”. Пам’ятаю, як я під час сонного часу думав про неї і потім ми просто ходили за ручку”, - сміється ведущий.

А ведучий програми “Гроші” на “1+1” Олександр Преподобний поділився вельми нестандартною історією знайомства з дівчиною:

“Моїм першим коханням стала дівчина з іншого міста. Ми познайомились у досить незвичний спосіб. Пам’ятаєте, раніше на музичних каналах транслювали чат, куди всі бажаючі могли написати повідомлення? Одна дівчина залишила там свій номер, і мої друзі вирішили їй зателефонувати. Спочатку все виглядало як жарт чи пранк, а потім я взяв слухавку, і ми з нею проговорили 5 годин. Так і закохалися”.

Також зірки згадали, які найромантичніші подарунки дарували своїм другим половинкам, та які сюрпризи влаштовували для них самих.

“Ще у студентські роки мені зробили приємний сюрприз на День святого Валентина. Я тоді жив у театральному гуртожитку на Лук’янівській, і на асфальті під вікнами моєї кімнати дівчина написала, що вона мене кохає. Це було дуже романтично!”, - говорить Олександр Попов.

Відео: instagram.com/1plus1_ua

Його колега по студії Валентина Хамайко вважає найромантичнішим подарунком спонтанні сніданки зі своїм чоловіком.

“Я дуже люблю спонтанні запрошення від мого чоловіка на романтичні сніданки. Це може бути просто несподіваний дзвінок від нього після мого ранкового ефіру: “А давай ми з тобою просто зараз поснідаємо?”. І ми зазвичай їдемо в дуже романтичні, атмосферні та особливі місця. Така маленька подія, яка приносить багато приємних емоцій”, - говорить телеведуча.

Валентина Хамайко

Несподівані вчинки для другої половинки любить влаштовувати і романтик Олександр Преподобний.

“Пам’ятаю, був випадок, коли ми трішки посварилися з дівчиною. Я тоді просто приїхав до неї о першій ночі і сказав, що дуже хочу з нею поговорити та випити каву, але у незвичному місці - аеропорті “Жуляни”. Коли ми приїхали в аеропорт, я дістав два квитка до Будапешту - і ми полетіли прямо вночі. Було справді романтично”, - згадав ведучий “Грошей”.

Даніель Салем з дружиною

А експерт “Одруження наосліп”, актор та ведучий Даніель Салем влаштував цілий квест, щоб подарувати коханій омріяну каблучку:

“Мабуть, найромантичнішим вчинком була пропозиція, яку я зробив своїй дружині Маші. В Одесі є пам'ятник-колодязь, в ньому я і сховав обручку. Ми гуляли містом, і я обіграв все так, щоб Маша опустила в нього руку і знайшла коробочку. А розмір обручки я потайки дізнався, ще коли ми тільки починали зустрічатися”.

У День Святого Валентина Хамайко також зізналася, що дуже довго не могла закохатися, але потім у її житті трапилося кохання з першого погляду.

“Ти однозначно щось відчуваєш, але можеш навіть не зрозуміти, що це кохання з першого погляду. Всі твої думки заповнені однією людиною. Можливо ти і хочеш, щоб її там не було, але вона все одно там - і в голові, і в серці. Тоді уже розумієш - це серйозно”, - поділилася історією Валентина.