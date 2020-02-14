Даниэль Салем, Валентина Хамайко и Егор Гордеев рассказали о первых чувствах и романтических сюрпризах

В самый романтичный праздник года - День святого Валентина - звезды канала "1+1" решились рассказать чувственные истории, как они влюблялись в школе, какие романтические подарки получали от своих вторых половинок, и как у них возникали чувства с первого взгляда.

Ведущие утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир с теплыми чувствами и ностальгией признались, что впервые влюбились еще в школьные годы.

"Его звали Сергей, он был моей первой любовью. Кстати, мы с ним до сих пор дружим, но редко видимся, потому что он живет в другой стране. Наши отношения я вспоминаю с любовью и нежностью. Это была не просто влюбленность, он был мне как лучший друг, и нам с ним даже никто больше не был нужен ", - рассказывает Неля Шовкопляс.

Егор Гордеев хотя и не назвал имя девушки, в которую впервые влюбился, но рассказал, что его чувства, несмотря на юный возраст, тоже были очень сильными.

Видео: instagram.com/1plus1_ua

"Она приехала из Донецка и начала учиться в нашем классе. Я сразу влюбился. И даже с течением времени очень часто ее вспоминал. Это была моя первая серьезная любовь", - говорит ведущий.

В то время как Александр Попов, ведущий "Сніданок. Вихідний", успел влюбиться еще в детском саду.

"У нее было странное имя, что-то вроде "Мальвины". Помню, как я во время сонного часа думал о ней и потом мы просто ходили за ручку", - смеется ведущий.

А ведущий программы "Гроші" на "1+1" Александр Преподобный поделился весьма нестандартной историей знакомства с девушкой:

"Моей первой любовью стала девушка из другого города. Мы познакомились в достаточно необычный способ. Помните, раньше на музыкальных каналах транслировали чат, куда все желающие могли написать сообщение? Одна девушка оставила там свой номер, и мои друзья решили ей позвонить. Сначала все выглядело как шутка или пранк, а потом я взял трубку, и мы с ней проговорили 5 часов. Так и влюбились".

Также звезды вспомнили, которые романтические подарки дарили своим вторым половинкам, и какие сюрпризы устраивали для них самих.

"Еще в студенческие годы мне сделали приятный сюрприз на День святого Валентина. Я тогда жил в театральном общежитии на Лукьяновке, и на асфальте под окнами моей комнаты девушка написала, что она меня любит. Это было очень романтично!", - говорит Александр Попов.

Видео: instagram.com/1plus1_ua

Его коллега по студии Валентина Хамайко считает самым романтичным подарком спонтанные завтраки со своим мужем.

"Я очень люблю спонтанные приглашение от моего мужа на романтические завтраки. Это может быть просто неожиданный звонок от него после моего утреннего эфира: "А давай мы с тобой прямо сейчас позавтракаем?». И мы обычно едем в очень романтические, атмосферные и особые места. Такое маленькое событие, которое приносит много приятных эмоций", - говорит телеведущая.

Валентина Хамайко

Неожиданные поступки для второй половинки любит устраивать и романтик Александр Преподобный.

"Помню, был случай, когда мы немного поссорились с девушкой. Я тогда просто приехал к ней в час ночи и сказал, что хочу с ней поговорить и выпить кофе, но в необычном месте - аэропорту "Жуляны". Когда мы приехали в аэропорт, я достал два билета в Будапешт - и мы полетели прямо ночью. Было действительно романтично", - вспомнил ведущий "Грошей".

Даниэль Салем с женой

А эксперт "Одруження наосліп", актер и ведущий Даниэль Салем устроил целый квест, чтобы подарить любимой желанное кольцо:

"Пожалуй, самым романтичным поступком было предложение, которое я сделал своей жене Маше. В Одессе есть памятник-колодец, в нем я и спрятал кольцо. Мы гуляли по городу, и я обыграл все так, чтобы Маша засунула в него руку и нашла коробочку. А размер кольца я узнал еще когда мы только начинали встречаться.".

В День Святого Валентина Хамайко также призналась, что очень долго не могла влюбиться, но потом в ее жизни случилась любовь с первого взгляда.

"Ты однозначно что-то чувствуешь, но можешь даже не понять, что это любовь с первого взгляда. Все твои мысли заполнены одним человеком. Возможно ты и хочешь, чтобы его там не было, но он все равно там - и в голове, и в сердце. Тогда уже понимаешь - это серьезно", - поделилась историей Валентина.