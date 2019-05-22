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"Дан Балан?" Яна Соломко заінтригувала ніжним фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.05.2019 - 13:57
"Дан Балан?" Яна Соломко заінтригувала ніжним фото з чоловіком
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка опинилася в одній машині з таємничим брюнетом

Українська співачка Яна Соломко після тривалої перерви в кар'єрі порадувала шанувальників новиною – вона повертається на сцену! Дівчина вирішила підійти до реалізації своїх грандіозних планів з усією серйозністю – вона вже приступила до зйомок кліпу у сонячній і мальовничій Грузії і навіть змінила творче ім'я. Тепер Яну звуть Soyana. Правда, в особистому житті дівчини не все так гладко – вона довгий час публікувала сумні філософські пости про проблеми у стосунках чоловіка і жінки, ніби натякаючи на негаразди у власній родині, і перестала показувати спільні знімки з чоловіком, бізнесменом Олегом. Зате на свіжому фото в Instagram Яна позує в машині не одна - на передньому сидінні з нею знаходиться незнайомець.

Кадр був зроблений у місті Батумі на тлі потопаючих в зелені гір. Пара в шкіряних куртках зображена зі сторони спини у авто з відкритим верхом.

"Дуже важливо, коли поруч з тобою людина, яка розуміє тебе без слів, підтримує.... Тож бажаю нам з вами зустріти його. А якщо він поряд з вами, обійміть його прямо зараз і скажіть спасибі!" - підписала співачка романтичний кадр.

&quot;Дан Балан?&quot; Яна Соломко заінтригувала ніжним фото з чоловіком

Фото: Яна Соломко з незнайомцем (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники дуже уважно вивчили інтригуючий кадр і багато з них вирішили, що загадковий брюнет на фото – співак Дан Балан.

"За кермом не Дан Балан?", "Я теж відразу про нього подумала!", "Перша думка при погляді на фото, що це дійсно Дан Балан", "І у мене акі ж асоціації. Точно Дан Балан!". Але Яна вирішила лише розпалити цікавість фанів і написала: "Майже", утримавшись від детальних пояснень.

&quot;Дан Балан?&quot; Яна Соломко заінтригувала ніжним фото з чоловіком

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Також шанувальники побажали зірці знайти любов і зустріти гідного чоловіка, з яким вона може сміливо йти по життю рука об руку.

"І тобі бажаю зустріти своє довгоочікуване щастя!", "Відмінна машина, ви супер, бажаю вам надовго прекрасних відносин", "Це дуже важливо, щоб був вірний і надійний чоловік!", "Ніби фото з якогось романтичного фільму", "Казково красива вийшла фотографія", "Яночка, щастя тобі! Ти дуже гарна дівчинка!", "Який чудовий вид, романтика", "Яночка, ви така молодець, і вам бажаю великої любові!" - не скупилися на теплі слова коментатори

Раніше Яна Соломко зворушила мережу яскравим фото улюбленої донечки Кіри на прогулянці.

Нагадаємо, що Яна Соломко захопила мережу пікантним фото у ванні з піною.

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Новини України Яна Соломко
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