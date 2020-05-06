Відчуваю кожен м'яз: Маша Єфросиніна показала чудо-комплекс вправ (відео)

Маша Єфросиніна, як і багато інших, з нетерпінням чекає завершення карантину. При цьому раніше Маша зізналася, що вже встигла звикнути до сидіння вдома і при думці про вихід з карантині, її вже охоплює паніка. Однак телеведуча закликає не сидіти вдома, склавши руки. А приводити себе у форму перед початком літнього сезону. Раніше теледіва неодноразово зазначала, що під час карантину її дуже виручає бігова доріжка. Більш того, це ледь не єдиний час, коли вона може подивитися улюблені фільми або серіали. Як з'ясувалося, в домашній ізоляції Маша також займається пілатесом.

На своїй instagram-сторінці телеведуча записала прискорене відео, показавши комплекс вправ з пілатесу. При цьому виконує їх Маша під онлайн-керівництвом тренера.

Ведуча уточнила, що вже багато років не ходить в тренажерний зал "качати залізо", чому вона дуже рада. І саме пілатес допоміг їй зняти напруження з м'язів.

“Сьогодні растянемся і гарненько виженемо з тканин всю воду! Буде легко і ну, сииильно приємно! Але, що вас, дійсно , здивує - ще й ефективно! Головне, зосередьте вашу увагу тільки на зібраності всього тіла - не разваливайтесь, не робіть різких рухів, відчувайте кожну м'яз. Я багато років тому покінчила з убиением в залі з величезними вагами, і жодного разу не пошкодувала! Ваше тіло саме знає, що йому потрібно розслабити, що підтягнути! Відчувайте його! І, як каже мій тренер : «тільки задоволення!» Для цієї вправи вам знадобиться тільки рол і килимок! Виконуйте кожну вправу не більше 4-6 разів. Понеслася! #Ваша #МашаПриседаша", - підписала відео Єфросиніна.

Шанувальники Маші також відгуки залишили під її новим постом:

Шкода, з прискореним голосом не зрозуміла багато і чути погано дуже.

Дуже погано чути

Чудова тренування, але з нормальним голосом було б ще й зрозуміліше. Спасибі!

Дякую, Маша, що рекомендуєте Пілатес людям. Дуже хочеться, щоб про метод знали всі. Не важливо будинку або в студії, але метод творить чудеса. Прекрасний комплекс, до речі!

Ось розумниця! Краса! Користь! Креатив! Блиск!

Спасибі, ідея хороша!

Дякую, дуже Круто. Я всю вагітність тренувалася з Вами.

Машенька, дякуємо тобі за комплекс вправ!!

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна в ефектному сукні розповіла про свій режим і ставлення до моді.