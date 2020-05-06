Чувствую каждую мышцу: Маша Ефросинина показала чудо-комплекс упражнений (видео)

Маша Ефросинина, как и многие другие, с нетерпением ждет завершения карантина. При этом ранее Маша призналась, что уже успела привыкнуть к домоседству и при мысли о выходе из карантине, ее уже охватывает паника. Однако телеведущая призывает не сидеть дома, сложа руки. А приводить себя в форму перед началом летнего сезона. Ранее теледива неоднократно отмечала, что во время карантина ее очень выручает беговая дорожка. Более того, это едва ли не единственное время, когда она может посмотреть любимые фильмы или сериалы. Как выяснилось, в домашней изоляции Маша также занимается пилатесом.

На своей instagram-страничке телеведущая записала ускоренное видео, показав комплекс упражнений из пилатеса. При этом выполняет их Маша под онлайн-руководством тренера.

Ведущая уточнила, что уже много лет не ходит в тренажерный зал “качать железо”, чему она очень рада. И именно пилатес помог ей снять напряжений с мышц.

“Сегодня растянемся и хорошенько выгоним из тканей всю воду! Будет легко и ну, сииильно приятно! Но, что вас, действительно , удивит - ещё и эффективно! Главное, сосредоточьте ваше внимание только на собранности всего тела- не разваливайтесь, не делайте резких движений, чувствуйте каждую мышцу. Я много лет назад покончила с убиением в зале с огромными весами, и ни разу не пожалела! Ваше тело само знает, что ему нужно расслабить, что подтянуть! Чувствуйте его! И, как говорит, моя тренер : «только удовольствие!» Для этого занятия вам понадобится только ролл и коврик! Выполняйте каждое упражнение не больше 4-6 раз. Понеслась! #Ваша #МашаПриседаша”, - подписала видео Ефросинина.

Поклонники Маши также оставили отзывы под ее новым постом:

Жалко, с ускоренным голосом не поняла много и слышно плохо очень.

Очень плохо слышно

Замечательная тренировка, но с нормальным голосом было бы ещё и понятнее. Спасибо!

Спасибо, Маша, что рекомендуете Пилатес людям. Очень хочется, чтобы о методе знали все. Не важно дома или в студии, но метод творит чудеса. Прекрасный комплекс, кстати!

Вот же умничка! Красота! Польза! Креатив! Блеск!

Спасибо, идея хорошая!

Спасибо, очень Круто. Я и беременность всю тренировалась с Вами.

Машенька, благодарим тебя за комплекс упражнений!!

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина в эффектном платье рассказала о своем режиме и отношении к моде.