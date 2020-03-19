Чуттєва MARUV в панчохах пікантно оголилася для гарячого фото

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка постала перед шанувальниками у сексапільному і повітряному образі

MARUV (Анна Корсун) звикла провокувати і епатувати публіку піснями, кліпами, сценічними номерами і, звичайно ж, неординарними і сміливими фотосетами. Співачка не затримується в одному образі і обожнює перевтілення. Так, для нового сайд-проекту перетворилася на сексапільну Барбі з ніг до голови одягнену в рожеве. Ще в грудні минулого року співачка обстригла волосся під кокетливе каре і пофарбувала їх в синій колір і саме в цьому відтінку поки щн залишається. Артистка вирішила поділитися з шанувальниками знімком у чуттєвому стилі, на якому оголила стегна і засвітила стрункі ніжки у панчохах на підв'язках.

Співачка вбралася в оригінальне вбрання, що складається з повітряних рюшів пудрового кольору. Вона засвітила вишукану білизну тілесного відтінку, а для посилення ефекту чуттєвого образу наділу довгі прозорі рукавички.

Текст до знімка був не надто оптимістичним – MARUV повідомила про скасування всіх березневих концертів і висловила сподівання, що зустрінеться з шанувальниками в квітні і травні.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Гарячий знімок викликав бурхливі обговорення, а більшість фанів прийшли в захват від повітряного і спокусливого образу кумира.

Кайфовая малятко

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Вау. Дуже ніжний і красивий образ

Скріншот коментарів

Раніше MARUV в прозорому боді засвітила апетитні форми на камеру.