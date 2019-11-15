Ледь не прішибли дверима: ведуча каналу "Україна" розповіла про знайомство з Вінником та Сердючкою

Марія Мельник (фото: "Україна")

Телеведуча поділилася кумедними історіями знайомства із зірками

Ведуча ранкового шоу «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Марія Мельник з'явилася на знімальному майданчику новорічного шоу «Привіт, 20-ті!» в розкішному образі і розповіла про кумедні історії знайомства з популярними артистами.

Незважаючи на теплу осінню погоду, телеканал «Україна» розпочав активну підготовку до святкування Нового року. 31 грудня глядачі побачать грандіозне шоу «Привіт, 20-ті!», в якому візьмуть участь 30 топових українських артистів і улюблених ведучих. Марія Мельник ведуча проекту «Ранок з Україною», продемонструвала на знімальному майданчику елегантний образ і відкрила завісу святкового шоу.

«Зйомки новорічного шоу – це неймовірне дійство! По-перше, дивно, що за межами павільйону дуже теплий листопад, а переступаючи поріг, потрапляєш в казкову атмосферу (ялинка, бенгальські вогні, танці). Фактично – це машина часу, – коментує ведуча каналу «Україна» Марія Мельник. – Звичайно, мені, як глядачеві, були дуже цікаві номери, які підготували зірки. І я дійсно веселилася від душі... правда цілих 3 дні поспіль (саме стільки тривали зйомки) – це не легко».

Олег Вінник та Марія Мельник (фото: «Україна»)

За ці три дні Марія Мельник встигла не тільки показати себе у всій красі і насолодитися виступами найпопулярніших артистів, але також ведуча познайомилася зі своїми кумирами. Марія зізнається – деякі зустрічі вона запам'ятає на все життя:

«І звичайно, сама фішка цього шоу, де зірки беруть участь в іграх, і ми бачимо їх справжніми – це дуууже цікаво! Тут і хвилювання, і гумор, і яскраві танці, і безліч дивовижностей, які порадують глядачів каналу «Україна» в новорічну ніч! – поділилася Марія Мельник за лаштунками святкового шоу «Привіт, 20-ті!». – О! За лаштунками ще мене ледь не пришибло дверима гримерки Вєрки Сердючки, я доторкнулася до Олега Винника і тепер можу зцілювати людей і заряджати воду, і звичайно, я побачила найчорніші вуса найвеселішого Павла Зіброва!».

Марія Мельник (фото: «Україна»)

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу «Привіт, 20-ті!» став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.