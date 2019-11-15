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Сильна частина Всесвіту: Артем Пивоваров захопився жінками-кар'єристками

Lite » Стиль життя 15.11.2019 - 13:49
Сильна частина Всесвіту: Артем Пивоваров захопився жінками-кар'єристками
Артем Пивоваров (фото: ТК "Україна")

Пивоваров висловив свою думку щодо ролі жінки в суспільстві

Популярний український виконавець Артем Пивоваров за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, зізнався, що йому подобаються сильні жінки, які вміють поєднувати роботу із особистим життям.До речі, під час новорічного шоу також віступит Оля Полякова, яка раніше розповіла, чим обернувся подарунок дочці на день народження. Полякова не приховує емоцій - "Це жах!"

В ексклюзивному інтерв’ю каналу "Україна" Артем Пивоваров зізнався, що жінки-кар’єристки викликають у нього щире захоплення:

"Я вважаю, що жінка може поєднувати, тому що є багато прикладів у медійному просторі. Наприклад: Beyonce, Madonna, Анджеліна Джолі. Дуже багато талановитих, творчих, ідейних, насамперед жінок селф-мейд, які ще й встигають доглядати за дітьми. Чи зміг би чоловік бути кар’єристом і виховувати дітей, от тут, я гадаю, дуже складне питання", – поділився Артем Пивоваров з журналістами каналу "Україна".

Сильна частина Всесвіту: Артем Пивоваров захопився жінками-кар'єристкамиСильна частина Всесвіту: Артем Пивоваров захопився жінками-кар'єристками

Артем Пивоваров (фото: ТК "Україна")

Також виконавець розповів, хто для нього є прикладом справжньої жінки – сильної та ніжної водночас.

"Що стосується жінок, я говорив і буду говорити, що жінки – це сильна частина нашого всесвіту, нашої планети Земля. І мене виховували дві дивовижні жінки – моя мама та моя бабуся, і я знаю, що таке сильні жінки. Ось деякі чоловіки кричать: "Ми сильні, ми все зможемо без жінок!"… Та нічого ви не зможете без жінок, ми всі це знаємо", – розказав артист за лаштунками святкового шоу "Привіт, 20-ті!".

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Зазначимо, раніше кокетлива Наталя Могилевська в оточенні молодих хлопців заінтригувала планами на Новий рік.

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