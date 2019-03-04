Чудо, як хороша: Маша Єфросиніна запаморочила мереживним нарядом (відео)

Шанувальники відзначили, що Єфросиніна, як завжди, виглядає бездоганно
Маша Ефросинина, которая ранее показала, как носить главный тренд весны 2019, продолжает колесить по Украине в рамках форума "ELLE active forum", где она является одним из спикеров. Безусловно, Маша делится не только важными советами и личным опытом, но также время от времени балует поклонников фото в ярких нарядах. К примеру, во время недавней поездки в Харьков Ефросинина опубликовала новое фото, на котором позирует в роскошном вечернем платье.
На Маше – черное платье-футляр с открытыми плечами, которое очень выгодно подчеркивает ее фигуру. Примечательно, что зона открытых плеч декорирована романтичными оборками белого цвета. На ножках – колготки с блестками, а также туфли с пряжками на высоком каблуке.
"Когда проснулась в номере отеля и не сразу вспомнила, в каком ты городе", - с юмором подписала фото Ефросинина.
Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Новый образ Маши Ефросининой (видео: instagram.com/mashaefrosinina)
Конечно, поклонники украинской телеведущей поспешили прокомментировать ее новое эффектное появление:
Фото: instagram.com/olga_zoria
Фото: instagram.com/mayfourlove
Напомним, ранее Маша Ефросинина порадовала новым увлечением 4-летнего сына.
Также отметим, до этого телеведущая поделилась в комментарии LITE секретами воспитания детей - Саши и Наны. Маша Ефросинина отметила: "У меня получились умные дети".