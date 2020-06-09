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Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

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Зірка зворушила шанувальників

Вікторія Бекхем захопила мережу черговим архівними фото. На ньому вона позує на тлі океану ще зовсім малою. «Щасливого Дня океанів! Маленька Вікторія завжди любила бувати біля води», – написала дизайнер під знімком. До нього вона додала пару стікерів морських мешканців. Дівчинка стоїть в червоних плавках і умедному чепчику з дитячою лопаткою в руці. Виглядає крихітка чарівною. Дитячі фото Вікторії завжди викликають фурор в мережі, і цього разу було не інакше.

Вікторія у дитинстві (фото: instagram.com/victoriabeckham)

  • Малятко Вікторія просто супермила
  • Красуня
  • Ти виглядаєш такою милою і круглолицею тут
  • Така гарненька
  • Просто неймовірна красуня
  • Дивовижна дівчинка
  • Божі плани просто ідеальні
  • Це просто найсолодше, що може бути
  • Я немов риба. Справжня русалка. Отримай свій вітамін Sea!
  • Дивовижне малятко

Коментарі до посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія також показала дитяче «пророче» фото. На ньому вона стоїть в яскравому червоно-чорному вбранні. Поруч знаменитий дизайнер розмістила фото з показу осінньо-зимової колекції 2012 власного бренду. «Знайшла кілька моїх старих дитячих фотографій минулої ночі... Дивно. VB Осінь/Зима 2012», – написала Вікторія. Справа в тому, що образ дівчини, створений самою Вікторією, дуже нагадує описаний вище костюм дівчинки на фото. Так що доля Бекхем явно була вирішена з самого дитинства. Цей факт відзначили і шанувальники знаменитої бізнесвумен, написавши, що вона завжди була модною. І це неймовірно дивний збіг... За шанувальники красуні зійшлися на думці, це не що інше, як доля.

Також багатодітна мама останнім часом часто балує шанувальників фото з дітьми. Разом з Девідом вони люблять демонструвати, якою красунею зростає їхня єдина дочка Харпер Севен. А нещодавно вона показала, що сини вже зовсім дорослі – також виділяються своєю ефектною зовнішністю. Що ж, сім'я Бекхемів як завжди знайде чим здивувати.

Автор: Lite

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