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Чудові! Внучка Софії Ротару заворожила щасливим рідкісним фото з нареченим

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 18:56
Чудові! Внучка Софії Ротару заворожила щасливим рідкісним фото з нареченим
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/marcodumenil)

Соня Євдокименко поділилася променистим фото з бойфрендом

Внучка Софії Ротару, юна модель і співачка Соня Євдокименко давно перестала приховувати свого бойфренда, молодого бізнесмена та колекціонера Марко Дюменіла. Пара провела літо в Італії і Франції, насолоджуючись кращими європейськими курортами. Дівчина познайомила обранця з сім'єю і він навіть прилетів у Київ, де влаштував фотопрогулянку. Спільні знімки пари з'являються в Instagram Соні рідко, зате завжди викликають жвавий інтерес у її підписників.

Так, дівчина вирішила опублікувати яскраве літнє фото, на якому позує з нареченим. Соня широко і безтурботно посміхається на камеру. На ній – білосніжна сорочка і стильні витончені прикраси – ланцюжок з квітами на шиї і акуратні сережки з одного комплекту. Марко також розплився в стриманій усмішці, а очі сховав за сонячними окулярами.

"Будьте сонячними. Посміхайтеся!" - закликала Соня під знімком.

Чудові! Внучка Софії Ротару заворожила щасливим рідкісним фото з нареченим

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Коментатори не змогли змовчати і тут же заявили, що посмішка Софії дуже личить, а разом з бойфрендом вони виглядають гармонійною парою.

Вся в білому: внучка Софії Ротару вразила стрункістю у вишуканому образі

  • Така у вас гарна посмішка
  • Чудові
  • Вау, фотка просто супер. Частіше усміхайся тобі йде
  • Вау, які ви милі
  • Які ви класні!
  • Позитивне фото
  • Дуже сонячне фото
  • Друзі, ви класні!
  • Ти така красива
  • Такі прекрасні люди

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Соня Євдокименко прилетіла до Києва з Нью-Йорка заради того, щоб провести свята в колі сім'ї. Прямо в аеропорту її зустріли батьки, а вдома чекав чотирилапий друг.

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Новини України София ЕвдокименкоСофия Ротау
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