"Чудове тріо": Ольга Сумська показала атмосферну прогулянку з дочками по Києву

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Актриса поділилася милими осінніми фото

Знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 53 року захоплює квітучим зовнішнім виглядом, стрункою фігурою і нев'янучою красою. Шанувальники зірки запевняють, що вона взагалі не старіє, що нещодавно в черговий раз підтвердила, показавши архівне фото у купальнику - і на думку фанів, з часів молодості практично не змінилася! При цьому Ольга - щаслива і горда мама двох дочок і маленької онучки.

Старша дочка Антоніна Паперна живе з родиною в Москві, тому кожен її приїзд до Києва - особлива подія. Зараз дівчина якраз в Україні, так що сімейство влаштувало веселу сімейну прогулянку по осінньому Києву. Атмосферними кадрами Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Мама і дочки пройшлися по центру і посиділи за столиком в кафе, насолоджуючись сонячною погодою. Всі троє виглядали дуже стильно - Тоня вибрала білий наряд, який доповнила сірим напівпальто. 17-річна Анна обрала чорний одяг і яскраве червоне пальто, а їх зіркова мама - стильну рожеву куртку.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

"Теплий, сонячний, осінній вечір...Київ, улюблені місця. І мої доці", - прокоментувала барвисті знімки актриса.

Відео: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Підписники відзначають, що трійця виглядає просто чарівно - ніби подружки, і що всі вони дуже красиві.

Чудове тріо

Дуже приємно дивитись на вашу дівочу компанію! Такі гарні і веселі...!!!

Ще одну красунечку не взяли з собою

красуні Донечки

Красуні

Антоніна як завжди - шикарна. Ви всі дівчата - просто супер

Як 3 подружки

Дуже гарні

Дівчата, які ви тільки гарні!!!! Просто вогонь!!!! Приємно вас бачіті разом! Нехватає самої меншої квіточки.... але хай підростає!!! Будемо тішитися щє однією красунею роду Сумських!

Красуні

якщо мама щаслива)

Серця трьох

Дуже гарні у Вас дочки!!! У красивої мами з татом)) як кажуть)))

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Раніше Ольга Сумська покрасувалася на пляжі в ефектній сукні-вишиванці і взяла участь у зйомках популярного ТВ-проекту.