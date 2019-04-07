Дивна сімейка: Лілія Ребрик умилила весняним знімком з чоловіком і донькою

Лілія Ребрик, яка нещодавно захопила мережу фігурою в стильному комбінезоні, показала своїм шанувальником нову сімейну фотографію. Свіжий знімок популярна телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.

На фото телеведуча стоїть разом зі своїм чоловіком і старшою донькою. При цьому телеведуча привітала всіх з Благовіщенням.

"З Благовіщенням від дикої сімейки (молодшенька спить). Чудовий день! І не тільки сьогодні", - написала під фото Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Користувачі мережі також прокоментували дане фото.

"Ваша старша донька просто чудо. Приємно було дивитися серіал з її участю";

"Лілія ви чудова, сім'я, а ваша дочка молодець так красиво, грає роль в серіалі, який йде на каналі Україна, я дивлюся з самої першої серії";

"Дуже хороша сім'я";

"Вашу чудову сім'ю теж зі святом! Ви дуже гарні і позитивні!";

"Вітаю талановитих батьків з такою талановитою дочкою (Серце матері)";

"Вас теж вітаємо з цим світлим святом! Чудова сім'я, виглядаєте дуже здорово!";

"Ви приклад сім'ї з великої літери! Тільки подивилася серіал Серце матері і шалено закохалася в маленьку актрису! Дівчинка від Бога! Дай вам Боже благословення! Люблю вашу сім'ю"

Нагадаємо, що Лілія Ребрик в ефектному сукні поділилася весняним лайфхаком.

Раніше повідомлялося про те, що Лілія Ребрик умилила мережу весняною романтикою з чоловіком.