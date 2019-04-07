Дивна сімейка: Лілія Ребрик умилила весняним знімком з чоловіком і донькою

Телеведуча привітала дописувачів з Благовіщенням
Лілія Ребрик, яка нещодавно захопила мережу фігурою в стильному комбінезоні, показала своїм шанувальником нову сімейну фотографію. Свіжий знімок популярна телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.
На фото телеведуча стоїть разом зі своїм чоловіком і старшою донькою. При цьому телеведуча привітала всіх з Благовіщенням.
"З Благовіщенням від дикої сімейки (молодшенька спить). Чудовий день! І не тільки сьогодні", - написала під фото Ребрик.
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Користувачі мережі також прокоментували дане фото.
"Ваша старша донька просто чудо. Приємно було дивитися серіал з її участю";
"Лілія ви чудова, сім'я, а ваша дочка молодець так красиво, грає роль в серіалі, який йде на каналі Україна, я дивлюся з самої першої серії";
"Дуже хороша сім'я";
"Вашу чудову сім'ю теж зі святом! Ви дуже гарні і позитивні!";
"Вітаю талановитих батьків з такою талановитою дочкою (Серце матері)";
"Вас теж вітаємо з цим світлим святом! Чудова сім'я, виглядаєте дуже здорово!";
"Ви приклад сім'ї з великої літери! Тільки подивилася серіал Серце матері і шалено закохалася в маленьку актрису! Дівчинка від Бога! Дай вам Боже благословення! Люблю вашу сім'ю"
Нагадаємо, що Лілія Ребрик в ефектному сукні поділилася весняним лайфхаком.
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