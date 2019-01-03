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"Щось новеньке": Тіна Кароль вразила фанів незвичайним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2019 - 17:00
"Щось новеньке": Тіна Кароль вразила фанів незвичайним образом
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поп-діва предстала в незвичному для шанувальників образі, зірвавши компліменти

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка раніше розбурхала мережу знімком без білизни, порадувала шанувальників новим фото, на якому з'явилася в незвичайному, але вишуканому образі. Відповідним кадром вона поділилася в Instagam.

Поп-діва позує в чорній сукні, грайливо оголивши плечі й робить акцент на декольте. Крім того, знаменитість зрадила звичним хвилястим локонам, зібравши волосся в хвіст і закріпивши білим бантом.

&quot;Щось новеньке&quot;: Тіна Кароль вразила фанів незвичайним образом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники артистки були вражені її перевтіленням, деякі порівняли співачку з Монікою Белуччі та Орнеллою Муті, відзначивши її витончену жіночність.

"Ви мені так нагадуєте вас у 2008, 2009, ну, загалом, в тих роках. Така ж наївна, красуня, ніжна душа... Так хочеться відмотати час назад... Ви шалено красиві, ви чарівні!", "Дуже незвичайний образ. І дуже красива", "Мені здається чи Тіна підстригла волосся?" "Так незвично", "Тіна, це Ви?", "А хвостик йде", "Тіна що підстригла волосся?", "Це шикарно. Такий образ незвичайний. Не звично бачити вас на таких фотосесіях, де волосся зібране у хвіст", - писали коментатори.

&quot;Щось новеньке&quot;: Тіна Кароль вразила фанів незвичайним образом

&quot;Щось новеньке&quot;: Тіна Кароль вразила фанів незвичайним образом

&quot;Щось новеньке&quot;: Тіна Кароль вразила фанів незвичайним образом&quot;Щось новеньке&quot;: Тіна Кароль вразила фанів незвичайним образом

&quot;Щось новеньке&quot;: Тіна Кароль вразила фанів незвичайним образом

Скріншоти коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що напередодні новорічних свят у Тіни Ккароль трапилася несподівана неприємність з ялинкою. Співачці довелося в терміновому порядку влаштувати прибирання, адже вона побила улюблені скляні іграшки.

Раніше Тіна Кароль розкрила деталі зйомок нового сезону шоу "Голос". Так, тепер артистка працює в суто чоловічій команді, до якої приєднався відомий співак Дан Балан.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Тіна Кароль
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