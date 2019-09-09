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"Чистий міф": Лілія Подкопаєва заінтригувала думками про незалежність у відносинах

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.09.2019 - 12:26
"Чистий міф": Лілія Подкопаєва заінтригувала думками про незалежність у відносинах
Дубинський і Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва захопила також фото з Дубинським

Лілія Подкопаєва вже готується вдруге стати мамою. Відзначимо, що на даний момент українська гімнастка виховує двох дітей - прийомного сина Вадима (13 років) і рідну доньку Кароліну (12 років). У березні цього року стало відомо про вагітність відомої спортсменки. При цьому вперше про це повідомила Катя Осадча під час церемонії "Людина року".

Тепер же Лілія відпочиває, подорожує, проводить час з рідними і, звичайно ж, готується до поповнення в сім'ї. При цьому зазначимо, що спортсменка не так і часто балує шанувальників фото зі своїм обранцем - бізнесмен Ігор Дубінський (пара заручена). І все ж час від часу публікує у себе в мережах фото з коханим.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Лілія показала фото з Дубинським, яке супроводила цікавим підписом. Подкопаєва підкреслила, що у відносинах не може бути повної незалежності один від одного.

“Повна незалежність - чистий міф. Зараз дуже модно говорити про незалежність. Але ми всі залежимо один від одного. Ми залежимо від оточуючих людей, особливо близьких. Ми залежимо від їх думок, від настрою, від рішень, від усього. І особливо залежать один від одного чоловік і дружина, якщо у них є нормальна близькість і прихильність один до одного", - пише Лілія.

&quot;Чистий міф&quot;: Лілія Подкопаєва заінтригувала думками про незалежність у відносинах

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, опубліковане фото щасливої пари було зроблено ще навесні 2019 року. Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва стала зірковою гостею 13-ъ церемонії "Герої спортивного року" (пройшла в прес-центрі НСК "Олімпійський" 30 березня). На церемонію Лілія прийшла під руку з Дубинським.При цьому гімнастка вибрала ефектний брючний костюм насиченого синього кольору від українського бренду VALERY KŌVALSKA.

Шанувальники спортсменки поспішили прокоментувати її нове фото. І серед коментаторів також бачимо Олю Полякову.

  • "Прекрасні!" - пише Полякова.
  • “Людина не може жити, не віддаючи любов, і турботу, вона просто зів'яне. Як квітка без води. Любов є основа Всього!!"
  • "Як правильно все сказано)"
  • “100% з Вами згідна! Якщо ти вважаєш себе незалежною від чоловіка, то значить близькості між людьми немає, тому що його бажання і думка її не цікавлять"
  • "Незалежність-це ілюзія для розбитих романтиків)"
  • "Яка ж красива Ліля"

&quot;Чистий міф&quot;: Лілія Подкопаєва заінтригувала думками про незалежність у відносинах

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official


Нагадаємо, раніше вагітна Лілія Подкопаєва показала чималенький живіт на чуттєвому фото. Майбутня мама позувала лежачи на підлозі.

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