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Чиста розкіш: принцеса Євгенія приголомшила мережу шикарним образом в чорній атласній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2020 - 19:18
Чиста розкіш: принцеса Євгенія приголомшила мережу шикарним образом в чорній атласній сукні
Принцеса Євгенія (фото: instagram.com/princesseugenie)

У ньому принцеса блищала на весіллі зіркової Моллі Уайтхолл

Принцеса Євгенія, схоже, перетворюється на нову ікону стилю британської королівської сім'ї. Так, 30-річна онучка королеви Єлизавети в лютому побувала на весіллі своєї близької подруги, з якою вони разом навчалися в коледжі, Моллі Уайтхолл. Євгенія прийшла на захід у досить скромному за мірками такого торжества вбранні і практично не позувала фотографам. А тому нове фото з церемонії, яке потрапило в мережу, стало приємним сюрпризом для шанувальників Її Високості.

Чиста розкіш: принцеса Євгенія приголомшила мережу шикарним образом в чорній атласній сукніПринцеса Євгенія і Моллі Уайтхолл (фото: twitter.com/polkapopp)

Кадром поділилася Моллі на честь 30-річчя Євгенії, яке вона відзначила 23-го березня. Вона виклала в мережу фото, на якому подруги обіймаються, таким чином привітавши Євгену в ювілеєм. На знімку добре видно, що образ принцеси був не таким вже й простим. Королівський модний блогер Polka Popp розібрала його по поличках, написавши у своєму Twitter: «Я думаю, що принцеса Євгенія одягла атласну сукню від Peter Pilotto з колекції осінь/зима 2019 на весілля її друзів Моллі Уайтхолл і Тобі Уілкінсона ще в лютому», – написала вона.

Чиста розкіш: принцеса Євгенія приголомшила мережу шикарним образом в чорній атласній сукніПринцеса Євгенія на весіллі (фото: instagram.com/molly_whitehall)

Закрита атласна сукня міді з рукавами-ліхтариками, запахом і брошкою коштує близько 3000 доларів. З першого погляду, досить скромна, вона отримала жіночне і розкішне звучання завдяки високому розрізу по нозі і блискучому камінню. Завершували образ лаконічна укладка і легкий макіяж в м'яких тонах. На деяких кадрах також помітно, що манікюр британська спадкоємиця вибрала ягідний. Численні світські і модні портали вже встигли відзначити образ як більш ніж вдалий.

Нагадаємо, Євгенія і Моллі, а також її брат, комік Джек Уайтхолл, є близькими друзями. Джек був присутній на весіллі Євгенії, яка відбулося в жовтні 2018 року. А після опублікував повідомлення, присвячене свому шкільному другу, в Instagram: "Неймовірний день, радий побачити двох добрих і чудових людей в світі, які зв'язують себе шлюбними узами. Побажайте їм дуже щасливого подружнього життя. Вітаю Джека і Євгенію! #Royalwedding".

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