Чотири покоління: Лілія Ребрик показала унікальне сімейне фото з донькою, мамою та бабусею

Артистка із задоволенням виступила у Чернівцях
Лилия Ребрик, которая ранее босиком станцевала "лунную походку", искренне насладилась новыми гастролями. Украинская артистка и телеведущая отправилась с новым спектаклем в свой родной город — Черновцы. Именно здесь Лилия закончила музыкальную школу по классу Фортепиано, начала заниматься гимнастикой и позже стала мастером спорта в этом спорте, а также определилась с выбором будущей профессии. Но самое главное, что именно в Черновцах живут ее самые близки люди — родители, а также бабушка. Безусловно, отправляясь в любимый город с гастролями, Лилия Ребрик не смогла отказать себе в удовольствии проведать семью. И, конечно же, сделать с родными несколько душевных фото, которыми Лилия поделилась с поклонниками в сети instagram.
Так, Ребрик опубликовала действительно очень знаковое для своей семьи фото, на котором мы видим сразу 4 поколения! На ярком снимке вместе с Лилией позирует ее мама и отец, а также бабушка и старшая дочка — 6-летняя Диана. При этом подчеркивается, что бабушке Ребрик исполнилось 95 лет.
Отметим, что артистка вместе со своим супругом (хореограф Андрей Дикий) также воспитывает еще одну девочку — Полинку, которая родилась 30 апреля 2018.
"Найдушевніші гастролі! Що може бути краще? На фото чотири покоління. Найстаршій- 95 років! Пишаюся! Люблю! Вирушаємо далі. Наступне місто- Івано-Франківськ", — подписала фото украинская телеведущая.
Лилия Ребрик с родителями, бабушкой и дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики Лилии также поспешили прокомментировать ее новое фото. Многие пожелали крепкого здоровья родным артистки.
Также Лилия Ребрик опубликовала еще больше семейных фото в сториз:
Лилия с папой
Ребрик с бабушкой и дочкой
Лилия Ребрик с дочкой Дианой
Лилия с семьей
Напомним, ранее Лилия Ребрик поразила точеной фигурой.
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