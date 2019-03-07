Чотири покоління: Лілія Ребрик показала унікальне сімейне фото з донькою, мамою та бабусею

Артистка із задоволенням виступила у Чернівцях

Лилия Ребрик, которая ранее босиком станцевала "лунную походку", искренне насладилась новыми гастролями. Украинская артистка и телеведущая отправилась с новым спектаклем в свой родной город — Черновцы. Именно здесь Лилия закончила музыкальную школу по классу Фортепиано, начала заниматься гимнастикой и позже стала мастером спорта в этом спорте, а также определилась с выбором будущей профессии. Но самое главное, что именно в Черновцах живут ее самые близки люди — родители, а также бабушка. Безусловно, отправляясь в любимый город с гастролями, Лилия Ребрик не смогла отказать себе в удовольствии проведать семью. И, конечно же, сделать с родными несколько душевных фото, которыми Лилия поделилась с поклонниками в сети instagram.

Так, Ребрик опубликовала действительно очень знаковое для своей семьи фото, на котором мы видим сразу 4 поколения! На ярком снимке вместе с Лилией позирует ее мама и отец, а также бабушка и старшая дочка — 6-летняя Диана. При этом подчеркивается, что бабушке Ребрик исполнилось 95 лет.

Отметим, что артистка вместе со своим супругом (хореограф Андрей Дикий) также воспитывает еще одну девочку — Полинку, которая родилась 30 апреля 2018.

"Найдушевніші гастролі! Що може бути краще? На фото чотири покоління. Найстаршій- 95 років! Пишаюся! Люблю! Вирушаємо далі. Наступне місто- Івано-Франківськ", — подписала фото украинская телеведущая.

Лилия Ребрик с родителями, бабушкой и дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Лилии также поспешили прокомментировать ее новое фото. Многие пожелали крепкого здоровья родным артистки.

"Какие все милые"

"Любви, Красоты... Всем"

"Щиро чекаємо у Івано- Франківську. Дякуємо, що не обминули наше місто"

"Чудова родина"

"Лиля, Вы так меня расстрогали в строис: как Вас встречали родители, с пирогами, котлетками))) очень душевно!!! С наступающим 8 марта Вас, Вашу замечательную мамочку и дочерей!"

"Яке фото! Внучка з прабабусею, довгих років життя"

"Найкращі фото"

"Лилечка, ваша семья - пример для всех!! Молодцы! Цените, любите, оберегайте друг друга! Здоровья вам и счастья! А бабуле желаю встретить свой следующий юбилей в кругу своей огромной семьи!! Она вообще умница! Вы такие душевные люди- это читается в ваших глазах!"

Также Лилия Ребрик опубликовала еще больше семейных фото в сториз:

Лилия с папой

Ребрик с бабушкой и дочкой

Лилия Ребрик с дочкой Дианой

Лилия с семьей

Напомним, ранее Лилия Ребрик поразила точеной фигурой.

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