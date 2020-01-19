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В честь принца Гаррі і Меган Маркл: лондонський ресторан присвятив спеціальне меню "Мегситу"

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.01.2020 - 18:39
В честь принца Гаррі і Меган Маркл: лондонський ресторан присвятив спеціальне меню "Мегситу"
Принца Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Заклад в центрі Лондона представила оригінальну карту страв на честь "Мегсита"

Принц Гаррі і Меган Маркл з весни поточного року офіційно складають повноваження і більше не буде діяти від імені монархині і представляти королівську сім'ю на всіляких заходах національного рівня. Це тягне за собою відмову від титулів, який вже отримав назву "Мегсит" (за аналогією з "Брекситом" — вихід Великобританії з ЄС). Крім того, Гаррі і Меган зібралися левову частку часу проводити в Канаді – на батьківщині колишньої актриси. Такі дії екс-герцогів Сассекських надихнули один з лондонських ресторанів, M Restaurant, на розробку оригінального меню, присвяченого останнім подіям в королівській родині.

"Мегсит меню", як воно визначене в ресторанній карті, складається з трьох страв. Як повідомляє Insider, меню складено з урахуванням особливостей британської та канадської кухні.

Спочатку відвідувачів по-королівськи вітають келихом англійської ігристого вина Nyetimber або канадським коктейлем Club для "герцогської сміливості, яка допомогла Сассексам розпочати свою власну подорож".

В честь принца Гаррі і Меган Маркл: лондонський ресторан присвятив спеціальне меню &quot;Мегситу&quot;

Колаж від ресторану M Restaurant (instagram.com/mrestaurants)

Потім гості закладу можуть вибрати крокети з свинячої голови або бутерброд з канадським крабом і трюфелем.

В якості основної страви гурманам пропонується англійський стейк стріплойн на кістці або великий лобстер з імбиром і перцем чилі - реверасан принцу Гаррі.

В якості десерту гості можуть вибрати англійський крамбл з грушею і імбиром або солодке частування на західний манер - десерт "Снікерс", на створення якого надихнув легендарний шоколадний батончик.

В честь принца Гаррі і Меган Маркл: лондонський ресторан присвятив спеціальне меню &quot;Мегситу&quot;

В честь принца Гаррі і Меган Маркл: лондонський ресторан присвятив спеціальне меню &quot;Мегситу&quot;

Стейк та десерт з "Мегсит-меню" (instagram.com/mrestaurants)

Оригінальне меню обійдеться відвідувачам близько 85 доларів на людину.

Нагадаємо, що батько Меган Маркл, Томас Маркл засудив дочку і її чоловіка за рішення відмовитися від монарших обов'язків і піти проти вікових традицій.

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