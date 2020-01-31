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Занадто приваблива: Кайлі Дженнер підкорила пишними формами в чорному total look

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2020 - 22:24
Занадто приваблива: Кайлі Дженнер підкорила пишними формами в чорному total look
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка блищить в стильному вбранні

Кайлі Дженнер, яка нещодавно влаштувала казкову презентацію своєї нової колекції косметики, продовжує підкорювати простори мережі своїми формами. Вона опублікувала фото, на якому красується в стильному аутфіті. Вбрання вона вибрала спокусливе і стильне, хоча і досить "скромнк" за її мірками.

Занадто приваблива: Кайлі Дженнер підкорила пишними формами в чорному total look

Новий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Лук склали чорні шкіряні штани з високою посадкою і чорний гольф з блискучої тканини. З допомогою наряду дівчина чудово підкреслила свою тонку талію, пишні груди і розкішні стегна. Доповнили наряд крихітна сумочка життєрадісного відтінку, а також великий "чоловічий" годинник. Волосся наймолодша мільярдерка у світі розпустила по плечах, макіяж зробила гранично чуттєвий: з акцентом на пухкі губи і томний погляд з-під накладних вій. "Занадто приваблива", "перша", "неймовірна" – засипали 22-річну знаменитість компліментами.

Занадто приваблива: Кайлі Дженнер підкорила пишними формами в чорному total look

Кайлі і Стормі на відпочинку (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, незабаром Кайлі буде відзначати день народження своєї дочки Стормі. 1-го лютого немовляті виповниться два роки. Препаті молода мама вже влаштувала – на вечірку, до речі, прийшов і колишній коханий Дженнер, Тревіс Скотт. Батьки обожнюють дівчинку і, навіть розлучившись, намагаються проводити з нею багато часу і зробити їх розставання як можна менш болісним для неї.

Занадто приваблива: Кайлі Дженнер підкорила пишними формами в чорному total look

Кайлі обожнює свою дочку (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі влаштувала міні-відпустку зі Стормі. Вона показала декілька фото і відео з узбережжя, де вони з дівчинкою провели кілька днів. За словами Кайлі, малятко – найважливіше, що є у неї в житті. І кожен день з нею – це благословення.

Нещодавно Кайлі розговорилася про період вагітності. Так, вона зізналася, що пологи первістка далися їй нелегко. Стормі повинна була з'явитися на світ тільки 2-го лютого, але лікарям довелося штучно викликати пологи, проткнувши навколоплідний міхур. Причину, з якої медикам довелося це зробити, вона не назвала.

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