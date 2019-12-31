ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Невиправдано дорого: Кайлі Дженнер зробила дочці черговий розкішний подарунок

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 21:33
Невиправдано дорого: Кайлі Дженнер зробила дочці черговий розкішний подарунок
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі обурила мережу

Кайлі Дженнер, яка нещодавно знову отримала звання наймолодшої мільярдерки в світі, може дозволити собі все, що душа забажає. Тому 22-річна красуня влаштовує грандіозні вечірки, возить друзів на райські острови на приватному літаку, демонструє любов до найдорожчих речей у світі та одягу від брендів класу люкс. Схоже, до такої ж розкоші вона має намір привчити і свою однорічну дочку Стормі.

Невиправдано дорого: Кайлі Дженнер зробила дочці черговий розкішний подарунокКайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напередодні Кайлі поділилася новим доказом цього факту. Так, дівчина показала сторіз з однорічним малятком, яка приміряє кільце з великими діамантами. Мережа тут же вибухнула міркуваннями, що таке кільце - занадто щедрий подарунок для такої маленької дівчинки. Зараз воно відмінно сидить на її пальчику, але вже скоро воно стане їй мало, а тому такий презент не має сенсу.

Нагадаємо, до цього дівчина вже встигла зробити Стормі кілька дорогих подарунків. Перший - культова сумка і мрія кожної модниці Hermes Birkin (коштує такий презент близько 300 тисяч). Другий подарунок - двоповерховий ляльковий будиночок. Це точна копія особняка, в якому починалися зйомки про сімействі Кардашьян. Так що презент має і символічне значення.

Невиправдано дорого: Кайлі Дженнер зробила дочці черговий розкішний подарунокКайлі обожнює однакові наряди з подругою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також молодша з династії не перестає дивувати спокусливими фото. Вчора вона продемонструвала червоне міні-плаття з принтом, яке доповнила сумочкою йому в тон. Цікаво, що зірка знову продемонструвала свою пристрасть до схожого вбрання зі своєю подругою Анастасією Караніколау.

Напівгола в ліжку: Кайлі Дженнер показала відверті фото в нижній білизні Взяти на замітку: Кайлі Дженнер демонструє ідеальне поєднання зі шкіряним костюмом
Новини України Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся