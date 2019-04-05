Низка маленьких радощів: Джамала зачарувала милим "п'ятничним" фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася з шанувальниками мудрими думками

Українська співачка Джамала, яка нещодавно поділилася унікальним відео 18-річної давності, зачарувала шанувальників милим і атмосферним "п'ятничним" фото, а також змусила задуматися про те, що таке щастя. Мотивуючі слова і теплий кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку усміхнена артистка лежить на килимі, заплющивши очі і притискаючи до себе собачку.

"П'ятниця. Дай Бог, щоб у всіх була можливість відпочити після сьогоднішнього робочого дня. Не забувайте, що наше життя складається з низки маленьких радощів: в потрібний момент загравша пісня, яка створює настрій; правильно зварена кава; собака, що зустрічає і проводжає тебе немов в останній раз... Таких дрібниць тисячі! Не витрачай себе по дурницях. Не подобається - не роби. Потрібно робити - знайди з тисячі "ні" хоча б одне "так", яке принесе тобі радість. І люби, як можна більше люби! І частіше говори про це своїм близьким! "Ніщо не робить людину більш вільною, ніж радість. Вона вивільняє твій розум і наповнює його спокоєм". Рабі Нахман з Брацлава", - поділилася Джамала мудрими думками і порадами.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники погодилися з виконавицею і подякували їй за такі надихаючі і правильні слова.

"Спасибі улюблена наша. Спасибі за підбадьорення і рада. Джамалочка - ти наша гордість України, наша радість"

"Дякую за ці слова!) дуже зараз необхідні))"

"Захоплююся Вами"

"Як мудро!!! Жити в любові і гармонії зі світом і собою, це щастя!!!"

"У вас чудова собака. Як її звуть?"

"Як ви світитеся"

"Гарні слова"

"Яке сонечко Ви. Які вірні слова. Спасибі Вам"

"Підтримую"

Нагадаємо, раніше стильна Джамала замилувала шанувальників "теплим" фото. Співачка позувала на фоні панно "в народному стилі": з колосками, польовими квітами, україночками.

Також Джамала показувала яскраві кадри з нової фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.