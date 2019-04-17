Щелепу заклинило: Маша Єфросиніна вперше приміряла образ сексі-штучки

Єфросиніна позує в халаті і показує язик
Маша Єфросиніна давно зарекомендувала себе як серйозна телеведуча, а також "своя" блогер. Вона завжди одягається з неперевершеним почуттям стилю – ніякої вульгарності і навіть натяку на неї. Більш того, Єфросиніна ніколи не публікує якісь відверті знімки, як багато її колег по цеху, не позує напівоголеною. І ось, ведуча вперше вирішила спробувати себе в новій ролі "сексі-блогера". Але вийшло кумедно!
Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала фото, на якому позує, лежачи на дивані в одному халаті і білих кросівках. Вона трохи висунула язик, красиво склала ноги... Але фото вийшло, як звичайне фото. Через щоЄфросиніна супроводила його забавним підписом:
"Ось чому в одних виходить бути сексі-штучкою на фото, а інші дуже стараються, але виглядають при цьому, як пацієнт санаторію з заклинившей щелепою в очікуванні клізми?" - пише Маша.
Забавна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Зазначимо, що питання публікації відвертих знімків без сорому Маша Єфросиніна піднімала в своїх інтерв'ю з Настею Каменських і Дашею Астаф'євою. Тоді телеведуча також зізнавалася, що на відміну від двох співачок, ніяк не може змусити себе і навіть не уявляє, як публікує якесь відверте фото.
Шанувальники Єфросиніної поспішили заспокоїти свою улюбленицю, а також підіграти її гумору:
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відверто висловилася про себе: Не ідеальна дівчинка.