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Челюсть заклинило: Маша Ефросинина впервые примерила образ секси-штучки

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2019 - 09:34
Челюсть заклинило: Маша Ефросинина впервые примерила образ секси-штучки
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина позирует в халате и показывает язык

Маша Ефросинина давно зарекомендовала себя как серьезная телеведущая, а также "своя" блогер.  Она всегда одевается  с непревзойденным чувством стиля – никакой пошлости и даже намека на нее. Более того, Ефросинина никогда не публикует какие-то откровенные снимки, как многие ее коллеги по цеху, не позирует полуобнаженной. И вот, ведущая впервые решила попробовать себя в новой роли "секси-блогера". Но получилось забавно!

Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала фото, на котором позирует, лежа на диване в одном только халате и белых кроссовках. Она немного высунула язык, красиво сложила ноги… Но фото получилось, как обычное фото. Из-за чего Ефросинина сопроводила его забавной подписью:

"Вот почему у одних получается быть секси-штучкой на фото, а другие очень стараются, но выглядят при этом, как пациент санатория с заклинившей челюстью в ожидании клизмы?" - пишет Маша.

Маша Ефросинина

Забавная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что вопрос публикации откровенных снимков без стеснения Маша Ефросинина поднимала в своих интервью с Настей Каменских и Дашей Астафьевой. Тогда телеведущая также признавалась, что в отличие от двух певиц, никак не может заставить себя и даже не представляет, как публикует какое-то откровенное фото.

Поклонники Ефросининой поспешили успокоить свою любимицу, а также подыграть ее юмору:

  • Підпис до фото: коли Оля Полякова сказала, що несе мені сир)
  • Когда Винник приехал в твой город)
  • Чувствуется на фото внутренняя скованность, потому что вам самой некомфорта делать такие фото.
  • Машенька, Вам идет Ваш стиль. Не надо под кого-то "косить". Оставайтесь такой же, как Вы есть - примерной женой и матерью. За что Вас уважает много женщин и мужчин!
  • Маша, вы крутая!) только уверенный в себе и своей красоте человек, может с такой самоиронией говорить о себе))
  • Смотрела "экзамен" с Каменских и знаю, чем вызван пост) Но Вы на этом фото секси-штучка))
  • Марийка, Вы невероятно шикарны! Даже если это действительно ожидание клизмы))
  • Когда есть такое чувство юмора, нафиг то секси))
  • Напрашиваетесь на комплименты) вот бы большинство женщин выглядели бы так же "не сексуально", как Вы)

Напомним, ранее Маша Ефросинина откровенно высказалась о себе: Не идеальная девочка.

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