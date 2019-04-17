Челюсть заклинило: Маша Ефросинина впервые примерила образ секси-штучки

Ефросинина позирует в халате и показывает язык
Маша Ефросинина давно зарекомендовала себя как серьезная телеведущая, а также "своя" блогер. Она всегда одевается с непревзойденным чувством стиля – никакой пошлости и даже намека на нее. Более того, Ефросинина никогда не публикует какие-то откровенные снимки, как многие ее коллеги по цеху, не позирует полуобнаженной. И вот, ведущая впервые решила попробовать себя в новой роли "секси-блогера". Но получилось забавно!
Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала фото, на котором позирует, лежа на диване в одном только халате и белых кроссовках. Она немного высунула язык, красиво сложила ноги… Но фото получилось, как обычное фото. Из-за чего Ефросинина сопроводила его забавной подписью:
"Вот почему у одних получается быть секси-штучкой на фото, а другие очень стараются, но выглядят при этом, как пациент санатория с заклинившей челюстью в ожидании клизмы?" - пишет Маша.
Забавная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Отметим, что вопрос публикации откровенных снимков без стеснения Маша Ефросинина поднимала в своих интервью с Настей Каменских и Дашей Астафьевой. Тогда телеведущая также признавалась, что в отличие от двух певиц, никак не может заставить себя и даже не представляет, как публикует какое-то откровенное фото.
Поклонники Ефросининой поспешили успокоить свою любимицу, а также подыграть ее юмору:
Напомним, ранее Маша Ефросинина откровенно высказалась о себе: Не идеальная девочка.