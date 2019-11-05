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Буваємо різні: Лілія Подкопаєва роздражнила пікантним декольте на "зухвалому" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.11.2019 - 12:56
Буваємо різні: Лілія Подкопаєва роздражнила пікантним декольте на "зухвалому" фото
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Лілія уточнила, що жінки можуть бути різними

Лілія Подкопаєва дійсно здивувала шанувальників несподівано відвертим образом. Нагадаємо, що 19 вересня українська спортсменка народила другу дитину - дівчинку, ім'я якої поки що не розголошується. Батько дівчинки - бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Подкопаєва разом з двома дітьми від попереднього шлюбу (прийомний син Вадим і рідна дочка Кароліна) живуть у США. Після народження дитини Подкопаєва стала більш частіше публікувати душевні фото, зроблені під час сімейних виходів.

Однак новий знімок Подкопаєвої носить зовсім інший характер. На фото Лілія позує в білосніжній розстебнутій сорочці, сидячи на стільці. На Подкопаєвій при цьому більше нічого немає, крім чорного бюстгальтера. Обличчя спортсменка грайливо прикриває білим капелюхом. Макіяж - максимально яскравий, з акцентом на смокі-ай.

“Сіль з перцем. Ми буваємо різні", - кокетливо підписала знімок Подкопаєва.

Буваємо різні: Лілія Подкопаєва роздражнила пікантним декольте на &quot;зухвалому&quot; фото

Смілива Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники Лілія також не встояли перед її новим фото і поспішили залишити захоплені коментарі.

Наприклад, артистка Ольга Сумська уточнила: "Розкішна!"

  • “Зовсім інша!! Шикарна!!!"
  • "Молода мати"
  • "Дуже..!"
  • “Ухххх! Занадто гаряче, Лілі"
  • “ОГО, Вас не впізнати. Гарно"
  • “Вау!!!!! Красива!!!! Стильна!!!!! Дуууууже крута фотка"
  • “Раптово красиво! А раптово, тому що шикарна молода мама. Так тримати"

Буваємо різні: Лілія Подкопаєва роздражнила пікантним декольте на &quot;зухвалому&quot; фото

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, раніше Подкопаєва вразила квітучим виглядом після пологів. Українська спортсменка побалувала себе поїздкою в гори.

Копія мами: Лілія Подкопаєва захопила осінньою прогулянкою з дорослою донькою Красива сім'я: Лілія Подкопаєва захопила рідкісним виходом з дітьми і коханим
Новини України Лилия Подкопаеваспортсменка
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