Буваємо різні: Лілія Подкопаєва роздражнила пікантним декольте на "зухвалому" фото

Лілія уточнила, що жінки можуть бути різними
Лілія Подкопаєва дійсно здивувала шанувальників несподівано відвертим образом. Нагадаємо, що 19 вересня українська спортсменка народила другу дитину - дівчинку, ім'я якої поки що не розголошується. Батько дівчинки - бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Подкопаєва разом з двома дітьми від попереднього шлюбу (прийомний син Вадим і рідна дочка Кароліна) живуть у США. Після народження дитини Подкопаєва стала більш частіше публікувати душевні фото, зроблені під час сімейних виходів.
Однак новий знімок Подкопаєвої носить зовсім інший характер. На фото Лілія позує в білосніжній розстебнутій сорочці, сидячи на стільці. На Подкопаєвій при цьому більше нічого немає, крім чорного бюстгальтера. Обличчя спортсменка грайливо прикриває білим капелюхом. Макіяж - максимально яскравий, з акцентом на смокі-ай.
“Сіль з перцем. Ми буваємо різні", - кокетливо підписала знімок Подкопаєва.
Смілива Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Шанувальники Лілія також не встояли перед її новим фото і поспішили залишити захоплені коментарі.
Наприклад, артистка Ольга Сумська уточнила: "Розкішна!"
Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official
Нагадаємо, раніше Подкопаєва вразила квітучим виглядом після пологів. Українська спортсменка побалувала себе поїздкою в гори.