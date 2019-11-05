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Бываем разные: Лилия Подкопаева раздразнила пикантным декольте на "дерзком" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.11.2019 - 12:56
Бываем разные: Лилия Подкопаева раздразнила пикантным декольте на "дерзком" фото
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Лилия уточнила, что женщины могут быть разными

Лилия Подкопаева действительно удивила поклонников неожиданно откровенным образом. Напомним, что 19 сентября украинская спортсменка родила второго ребенка - девочку, имя которой пока что не разглашается. Отец девочки - бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Подкопаева вместе с двумя детьми от предыдущего брака (приемный сын Вадим и родная дочь Каролина) живут в США. После рождения ребенка Подкопаева стала более чаще публиковать душевные фото, сделанные во время семейных выходов.

Однако новый снимок Подкопаевой носит совсем другой характер. На фото Лилия позирует в белоснежной расстегнутой рубашке, сидя на стуле. На Подкопаевой при этом больше ничего нет, кроме черного бюстгальтера. Лицо спортсменка игриво прикрывает белой шляпой. Макияж - максимально яркий, с акцентом на смоки-ай.

“Соль с перцем. Мы бываем разные”, - кокетливо подписала снимок Подкопаева.

Бываем разные: Лилия Подкопаева раздразнила пикантным декольте на &quot;дерзком&quot; фото

Смелая Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники Лилия также не устояли перед ее новым фото и поспешили оставить восторженные комментарии.

К примеру, артистка Ольга Сумская уточнила: “Роскошная!”

  • “Зовсім інша!! Шикарна!!!”
  • “Молодая мать”
  • “Очень..!”
  • “Ухххх! Слишком горячо, Лили”
  • “ОГО, Вас не впізнати. Гарно”
  • “Вау!!!!! Красивая!!!! Стильная!!!!! Ооооочень крутая фотка”
  • “Внезапно красиво! А внезапно, потому что молодая шикарная мама. Так держать”

Бываем разные: Лилия Подкопаева раздразнила пикантным декольте на &quot;дерзком&quot; фото

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, ранее Подкопаева поразила цветущим видом после родов. Украинская спортсменка побаловала себя поездкой в горы.

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Новости Украины Лилия Подкопаеваспортсменка
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