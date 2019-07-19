"Моя любов": Лобода зворушила мережу ніжним фото з донькою з концерту

Єва - найбільша фанатка зіркової мами
Світлана Лобода - не тільки відома співачка, але і щаслива мама двох доньок. Старшій дівчинці Єві вже вісім років, вона у всьому підтримує маму, є найбільшою її прихильницею і нерідко відвідує її концерти. Артистка останнім часом із задоволенням ділиться сімейними моментами і робить відверті зізнання в мережі. Малятку Тільді всього рік, так що їй поки рано бувати на маминих шоу.
А ось Єва поїхала разом з мамою в тур по Росії і намагається не пропускати її концерти. Лобода поділилася новим зворушливим фото з шоу, на якому дівчинка стоїть біля сцени, а співачка опустилася на коліна і ніжно цілує доньку в лоб. При цьому на Світлані концертний наряд - сріблясто-жовтий комбінезон, і мікрофон в руках.
"моя любов на протязі всього концерту тримала за мене кулачки", - прокоментувала артистка миле фото, супроводивши його сердечком.
Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)
Підписники Лободи залишили безліч розчулених коментарів, зворушені такою любов'ю і підтримкою між мамою і дочкою.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода розкрила свій найбільший страх. Виявилося, що співачка жахливо боїться висоти.
Раніше Світлана Лобода умилила зворушливим визнанням 8-річній доньці і ніжним фото з дівчинкою.
А до цього Світлана Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Співачка влаштувала фотосесію по-домашньому серед трави і полів, вони з донькою веселилися і грали з собакою.