"Было непросто": Лобода с внушительным декольте рассказала о нелегком материнстве

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Певица поделилась показательным случаем из жизни

Светлана Лобода славится своим трудолюбием – звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами. Певица решила признаться поклонникам, как порой нелегко ей совмещать повседневные вещи и концертную деятельность.

На странице в Instagram она поделилась историей, которая случилась в далеком 2011 году. Тогда артистка впервые стала мамой. Ей буквально приходилось разрываться между кормлением малышки и выходами на сцену, но Светлане удалось мастерски совмещать материнство и карьеру.

Текст исполнительница сопроводила эффектным откровенным снимком 2011 года. На монохромном фото она позирует в наряде с внушительным декольте, открывающем взору роскошный бюст Лободы.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"2011 год. Сразу после рождения моей первой дочери Евы мы снимаем танцевальный видеоклип. Каждые 3 часа я отбегала в гримерку, кормила малышку и бежала на площадку. Это было непросто.... но реализуемо. Коленки в синяках - это ничто! Не переживайте, мои хорошие. Уже отработала пару концертов в белом брючном", - заверила она.

Поклонники восхитились энергичность и трудоспособностью звезды, которой удается реализовывать все задуманное, невзирая на преграды.

"Светлана, вы талантливая, очаровательная, замечательная мама и очень сильный человек!", "Светик - ты метеор! Здоровья!", "Светалочка! Брависсимо! Только вперед! Королева, виват!", "Какая красивая, глаза светятся", "Светлана-ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ", "Вы прекрасна, обожаю Вас. Ваша энергетика завораживает. Спасибо вам за Ваше творчество", - обратились к звезде поклонники.

Скриншот комментариев

Напомним, что Светлана Лобода умилила сеть душевным снимком со старшей дочкой Евой.

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