Буйство фарб: Слава Камінська приміряла яскравий весняний образ

Фото: instagram.com/babaslavka

Співачка порадувала шанувальників стильним луком в яскравих тонах

Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська активно веде свій аккаунт в Instagram і з задоволенням ділиться з дописувачами подробицями свого концертного життя, особистими фото з сім'єю, секретами схуднення, жартівливими постами на різні теми, а також масою стильних луків.

До прикладу, не так давно вона сяяла у розкішній золотій сукні від Ельвіри Гасанової. Перед цим показала кадри з стильної фотосесії для українського L’Officiel, в якій вони взяли участь з чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським. А днями порадувала фоловерів новими знімками на фоні мальовничої природи. Фото зроблені в Сєвєродонецьку, куди вона, мабуть, вирушила на гастролі.

Фото: instagram.com/babaslavka

"Картина маслом", – підписала вона фото.

Фото: instagram.com/babaslavka

Але не менше захоплення, ніж барвистий пейзаж – блакитне небо, низькі хмари, річка й дерева – викликало її вбрання. Для прогулянки Слава обрала довге трикотажне бузкове плаття і стильне пальто, пошите з кольорових клаптиків світло-бузкового, білого, рожевого, блакитного і пісочного відтінків. Доповнили образ черевики на низькому ходу, сумочка яскраво-рожевого кольору та окуляри.

Зрозуміло, співачку тут же засипали коментарями. "Красуня як завжди", "Яка ж Ви красива жінка", "Слава, ви чарівні! Дуже круте пальто! Вам дуже йде", "Пальто просто мрія, мій улюблений колір", "Яка ви чарівно-весняна", " Богиня! Клас, що приїхали" – шанувальники явно залишилися в захваті від обраного образу улюбленої співачки і зазначили, що з нетерпінням чекають її виступу.

До речі, чоловік Слави не менш активний в соціальних мережах. Він регулярно викладає довгі пости на тему роботи, розповідає про цікаві медичні факти, подорожі і виховання дітей. Але, безумовно, одна з найулюбленіших його тем – дружина, знімки якої із завидною регулярністю з'являються на його сторінці.

Нагадаємо, що Слава Камінська показала двійника своєї дочки.

Раніше повідомлялося, що Слава Камінська поділилася чесним фото в купальнику.