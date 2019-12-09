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"Майбутні артистки": Світлана Лобода показала запальні танці своїх дочок

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.12.2019 - 16:57
"Майбутні артистки": Світлана Лобода показала запальні танці своїх дочок
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Дівчата явно пішли в зоряну маму своїм артистизмом

Українська співачка Світлана Лобода виховує двох дочок, причому до цих пір офіційно не розкрила, хто ж є батьком молодшої дівчинки Тільди, та й обличчя малятка приховує від публіки. А нещодавно і зовсім викликала хвилю чуток про свою третю вагітність, опублікувавши інтригуюче відео зі старшою донькою Євою, яка заявила, що "чекає на братика". Артистка ніяк їх не коментує і насолоджується спілкуванням зі своїми малятами.

Лобода викликала хвилю розчулення в мережі новим відео в Instagram - зірка показала, як її доньки запально танцюють під музику. У ролику 8-літня Єва і півторарічна Тільда, одягнені в одяг з елементами, які світяться в темряві, весело танцюють в темній кімнаті. При цьому молодша знята спиною до камери. Малятко непогано зловила ритм і забавно присідає в такт.

"Мої діти. у них свої танці", - прокоментувала чарівне відео Світлана.

Відео: Світлана Лобода показала танцюючих дочок (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники прийшли в захват від талантів дочок співачки і залишили багато теплих відгуків.

  • Які зайчика. Милота. Майбутні артистки
  • Ну і зажигалочки )))
  • Тілля не вистачає поруч
  • Зірки)))
  • ось ці солодкі дівчата придумали вам танець на новий трек)))
  • Можна дивитися нескінченно
  • Діти співачки!!!
  • Тіля кайф ахахахаха
  • Тіля і то краще мене танцює
  • Які гарненькі
  • Ой. Не можу
  • Це ви до нового року готуєтеся ?))))
  • Ось воно щастя
  • Милі , а малявочка взагалі ульот. танці до упаду

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода вразила мережу ідеальним вертикальним шпагатом.

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