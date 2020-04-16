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Майбутня супермодель: Ірина Шейк захопила мережу красою на фото 20-річної давності

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 17:32
Майбутня супермодель: Ірина Шейк захопила мережу красою на фото 20-річної давності
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель здивувала мережу

Ірина Шейк слідом за іншими знаменитостями вирішила «підняти архів», щоб порадувати шанувальників незвичайними кадрами. 34-річна красуня опублікувала фото, на якому постала зовсім юною – їй, за словами самої Шейк, виповнилося лише 14.

На фото, зробленому біля фонтану, Ірина постала в білих розкльошених штанах, яскраво-жовтому топі, що оголив живіт, і босоніжки на плоскій підошві. З прикрас на дівчинці лише тонкий золотий браслет. Волосся коротко підстрижене, Ірина, як і багато дівчаток її віку, носила коротку чубчик. Смаглява, довгонога і вже тоді неймовірно приваблива, вона посміхається просто й мило. Таке фото просто «підірвало» мережу. Особливо активними, як завжди, стали земляки і замлячки Ірини.

Майбутня супермодель: Ірина Шейк захопила мережу красою на фото 20-річної давностіІрина в юності (фото: instagram.com/irinashayk)

В рядах фанатів Ірини піднявся справжній шум. Вони почали обговорювати, що фото дуже атмосферне, багатьом воно нагадало власну юність. Також деякі засумнівалися в достовірності даних Шейк. «Ну тоді Ірині не 14 років на фото?! Зараз їй 34 (вона 86-го року), а на фото на вітрині 2003 рік, значить на фото їй 17 років!!! Вирішили ребус!», – пишуть шанувальники. «У мене були такі штани», «Ми всі ганяли у таких топіках, у мене був помаранчевий», «О боже! Така ж! Я маю на увазі, перша модель, яка повністю натуральна. Красива!»...

Майбутня супермодель: Ірина Шейк захопила мережу красою на фото 20-річної давностіІрина сьогодні (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, Ірина народилася в простій сім'ї: її батько був шахтарем, а мати – вчителькою музики. Папа супермоделі помер, коли дівчині виповнилося 14 років, так що мамі довелося працювати на двох роботах, щоб прогодувати сім'ю. У Шейк є старша сестра Тетяна.

Своєю екзотичною зовнішністю Ірина зобов'язана татарським коріння по батьківській лінії. Модель не раз розповідала, що в школі змушена була терпіти знущання з боку однокласників, які нагороджували смагляву красуню неприємними прізвиськами. Але зате ефектну зовнішність дівчини високо оцінив модельний агент, який зустрівся Ірині на шляху практично відразу після закінчення школи. Через деякий час Ірина вирушила підкорювати європейські подіуми.

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