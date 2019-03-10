"Збулася дитяча мрія": Регіна Тодоренко поділилася радісною звісткою

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча не змогла стримати емоцій, розповівши шанувальникам про щасливий момент

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко, яка полетіла на два тижні з сином в Дубаї, із задоволенням ділиться з шанувальниками своїми враженнями від Арабських Еміратів. Непідробний захват у зірки викликало відвідання тематичного парку розваг Legoland Dubai. Про це c неприхованою радістю вона розповіла в InstaStories.

Молода мама зазначила, що здійснила свою дитячу мрію, адже вона давно хотіла побувати у цьому неймовірному місці.

"Моя дитяча мрія тільки що збулася. Подивіться, де я. Legoland, друзі! Я так давно мріяла, хотіла потрапити сюди. Ви не уявляєте! Я впевнена, що багато з вас були в "Леголенді", - зазначила Регіна на камеру, не стримуючи емоцій від переповнюючого її щастя.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Для прогулянки знаменитість обрала легку білу блузку вільного крою, а на голову стильно пов'язала хустку з квітковим принтом. Варто відзначити, що в парк вона вирушила без грама макіяжу.

Раніше Регіна Тодоренко подякувала чоловікові, російському співаку Владу Топалову за неоціненну допомогу у створенні нового сезону її шоу "П'ятниця з Регіною", який ведуча знімала вдома. Гостею першого випуску стала співачка Олена Темнікова, а також в кадрі можна було вперше побачити маленького сина ведучої, Мішу.

До слова, поява Регіни Тодоренко на пляжі в сукні вільного крою породила чутки про її вагітність. Дівчина настільки зніяковіла через подібні припущення, що пообіцяла показати фотосесію в купальнику і спростувала домисли підписників.

Відео: РБК-Україна